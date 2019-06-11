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В Украину зашел крупнейший автобусный лоукост Европы: Билет от 5 евро

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FlixBus работает в Евросоюзе и США, а самый дешевый билет на международный рейс стоит 5 евро.
FlixBus начал работу в Украине
FlixBus начал работу в Украине
welt.de

Компания FlixBus начала работу в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. 

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“Самый большой и самый дешевый автобусный перевозчик Европы FlixBus в Украине! Мы первая страна вне ЕС, после США, где они начали работу“, - написал министр.

По информации Центра транспортных стратегий, в 2019 году автобусы FlixBus будут ходить из Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы и Тернополя. 

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Гендиректор лоукостера в Польше и Украине Михаил Леман провел презентации по случаю начала работы компании в Украине. Он отметил, что это запланированная сеть, но компания также планирует посоветоваться с местными перевозчиками, так как им виднее, куда ездят их пассажиры.

Первые рейсы компании отправятся уже 13 июня из Киева в Кельн, Вену, Росток и Штутгарт.

Ранее сообщалось, что на украинских рынок выйдет FlixBus - самый крупный немецкий оператор автобусных перевозок в Европе.

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Теги: транспорт, автобус, лоукост, Министерство инфраструктуры, Владимир Омелян, автобус-лоукост, FlixBus, FlixBus в Украине, автобусные перевозки в Украине
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