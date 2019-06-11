В Украину зашел крупнейший автобусный лоукост Европы: Билет от 5 евро
Компания FlixBus начала работу в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
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По информации Центра транспортных стратегий, в 2019 году автобусы FlixBus будут ходить из Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы и Тернополя.
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Гендиректор лоукостера в Польше и Украине Михаил Леман провел презентации по случаю начала работы компании в Украине. Он отметил, что это запланированная сеть, но компания также планирует посоветоваться с местными перевозчиками, так как им виднее, куда ездят их пассажиры.
Первые рейсы компании отправятся уже 13 июня из Киева в Кельн, Вену, Росток и Штутгарт.
Ранее сообщалось, что на украинских рынок выйдет FlixBus - самый крупный немецкий оператор автобусных перевозок в Европе.
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