ПриватБанк обязали заплатить двум компания Коломойского - суды

Банк должен возместить больше 33 миллионов гривен компании Акватера и Толкачевскому ГОКу, конечными бенефициарами которых являются Коломойский и Боголюбов.

ПриватБанк должен возместить ООО Акватера 25 млн грн рефинансирования, а ЧАО Толкачевский горно-обогатительный комбинат - 8,15 млн грн. Об этом появилась информация в Едином реестре судебных решений в пятницу, 14 июня.

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4 июня Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка и оставил без изменений решение судов низших инстанций по делу №910/22722/17. Суды постановили взыскать с ПриватБанка 25 млн грн в пользу ООО Акватера, которые компания как имущественный поручитель заплатила Нацбанку в счет погашения части задолженности ПриватБанка по рефинансированию.

Кроме того, 28 мая Хозсуд Киева удовлетворил иск Толкачевского ГОКа в деле №910/23070/17 и обязал ПриватБанк вернуть истцу 8,15 млн грн, которые комбинат как имущественный поручитель заплатил Нацбанку в счет погашения части задолженности ПриватБанка по рефинансированию.

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Дело ГОКа рассматривается в судах по второму кругу. В 2018 году суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск Толкачевского ГОКа, однако в марте 2019 года Верховный Суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в Хозсуд Киева.

Ранее сообщалось, что НБУ пожаловался на судей в ВСП. Центробанк просит Высший совет правосудия привлечь судей, принимавших решения по денационализации Привата, к дисциплинарной ответственности.