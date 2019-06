Приватбанк раскрыл активы Коломойского и Боголюбова в США

Приватбанк раскрыл активы олигархов Игоря Коломойского и Андрея Боголюбова в США, среди которых заводы, гостиницы и недвижимость. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на иск Приватбанка.

Читай также: Чем владеют Коломойский и Боголюбов в США – фото активов

"В целом речь идет о десятках активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и гостиницы, - отмечается в сообщении.

Имущество олигархов, согласно информации Приватбанка, сосредоточено в основном в штатах Огайо, Иллинойс и Техас. Благодаря деньгам банка компания Optima Ventures стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в Кливленде.

Читай также: ПриватБанк оценил потери в Крыму в $9 миллиардов

Среди активов Коломойского и Боголюбова есть такие здания как Public Square Building (приобретенная за 34 млн долларов), One Cleveland Center (86.3 млн долларов), AECOM Building (46,5 млн долларов), PNC Plaza (77 млн долларов), гостиница Crowne Plaza Hotel (9 млн долларов), Huntington Building (18,5 млн долларов), завод CC Metals and Alloys LLC (188,1 млн долларов), металлургический завод Corey Steel (43,5 млн долларов), а также башни Stemmons Towers, корпус CompuCom System Headquarters и прилегающий участок, завод Felman Production LLC, завод Kentucky Electric Steel, Steel Rolling Holdings, Inc., металлургический завод Warren Steel и Motorola Campus.