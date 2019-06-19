В Запорожье изъяли коноплю на продажу в Крым на 70 млн грн - видео
Работники следственного управления ГУНП в Запорожской области и Службы безопасности процессуальным руководством прокуратуры выявили группировку, которая занималась выращиванием наркотиков и сбывала их на территории оккупированного Крыма.
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Так, полиция обнаружила 6 теплиц общей площадью в 5 га, в которой дельцы выращивали элитную коноплю. В теплицах было все необходимое: системы капельного полива, освещения и отопления, поэтому урожай собирали до трех раз в год.
Правоохранители задержали 4 людей, причастных к наркобизнесу - это мужчины 1990, 1950 годов рождения и двое 1989 года рождения. Трое из них являются жителями АР Крым, а один - местный. Они и занимались непосредственным выращиванием марихуаны.
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Во время обыска полиция изъяла около 6 000 кустов каннабиса, почти 5 кг переработанного наркотического средства, деньги, огнестрельное оружие, а также оборудование для выращивания и переработки марихуаны. Общая стоимость изъятого - почти 70 миллионов гривен.
Подозреваемые задержаны, открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли). Продолжается досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что Украину заставят заплатить наркоторговцу 4 тыс евро. Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить ущерб наркоторговцу.
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КСТАТИ ПОНЕСЛОСЬ!!!---версией следствия является то, что Дмитрий Тымчук застрелился при чистке наградного оружия .
Как невовремя, то летчик Волошин, то счас этот... Так Нидерландам по МН17 совсем материала не останется!