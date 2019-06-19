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В Запорожье изъяли коноплю на продажу в Крым на 70 млн грн - видео

Комментариев: 2
В одном из сел Мелитопольского района выращивали элитную коноплю.
В Запорожье изъяли коноплю на продажу в Крым на 70 млн грн - видео
© Национальная полиция
Фото 1/5
  • Нацполиция изъяла элитной конопли на 70 млн грн
  • Нацполиция изъяла элитной конопли на 70 млн грн
  • Нацполиция изъяла элитной конопли на 70 млн грн
  • Нацполиция изъяла элитной конопли на 70 млн грн
  • Нацполиция изъяла элитной конопли на 70 млн грн
В Запорожье изъяли коноплю на продажу в Крым на 70 млн грн - видео
Нацполиция изъяла элитной конопли на 70 млн грн
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Работники следственного управления ГУНП в Запорожской области и Службы безопасности процессуальным руководством прокуратуры выявили группировку, которая занималась выращиванием наркотиков и сбывала их на территории оккупированного Крыма. 

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Так, полиция обнаружила 6 теплиц общей площадью в 5 га, в которой дельцы выращивали элитную коноплю. В теплицах было все необходимое: системы капельного полива, освещения и отопления, поэтому урожай собирали до трех раз в год.

Правоохранители задержали 4 людей, причастных к наркобизнесу - это мужчины 1990, 1950 годов рождения и двое 1989 года рождения. Трое из них являются жителями АР Крым, а один - местный. Они и занимались непосредственным выращиванием марихуаны. 

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Во время обыска полиция изъяла около 6 000 кустов каннабиса, почти 5 кг переработанного наркотического средства, деньги, огнестрельное оружие, а также оборудование для выращивания и переработки марихуаны. Общая стоимость изъятого - почти 70 миллионов гривен.

Подозреваемые задержаны, открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли). Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что Украину заставят заплатить наркоторговцу 4 тыс евро. Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить ущерб наркоторговцу.

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Теги: выращивание конопли, конопля, каннабис, конопля в украине, выращивание конопли в украине, наркотики, нацполиция
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.06.2019, 13:56
Оценка:  -1
гость
Это "дети" рафаши чубарова?
КСТАТИ ПОНЕСЛОСЬ!!!---версией следствия является то, что Дмитрий Тымчук застрелился при чистке наградного оружия .
Как невовремя, то летчик Волошин, то счас этот... Так Нидерландам по МН17 совсем материала не останется!
гость  (аноним)  19.06.2019, 13:25
Оценка:  -1
гость
Татарва крымская сродни цыганям. В Крыму их прижали так на материк в беззаконную перебазировались. Наркота, контрафакт, проплаченная заказуха. А потом верещат что их "ахтивистов" в Крыму Россия щемит!
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