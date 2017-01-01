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Канадская компания будет разрабатывать нефтегазовые участки в Украине

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Президент Зеленский приветствует инвестиции канадских компаний в Украину, в частности Vermilion Energy, которая будет разрабатывать три нефтегазовых участка.
Владимир Зеленский рассказал о канадско-украинском сотрудничестве
Владимир Зеленский рассказал о канадско-украинском сотрудничестве
president.gov.ua

Канадская компания Vermilion Energy будет заниматься разработкой трех нефтегазовых участков в Украине. Об этом во вторник, 2 июля, во время встречи в Торонто с премьер-министром Канады Джастином Трюдо  заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что канадская кампания будет заниматься разработкой участков совместно с украинской.

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"Я искренне приветствую инвестиции в нашу страну канадских компаний, таких как Brookfield, TIU, Black Iron, Vermilіon. Вчера украинская компания вместе с канадской  Vermilіon Energy выиграли право на нефтегазовые участки", - сказал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, американские, канадские и украинские компании вложат 430 млн долларов в разведку нефтегазовых месторождений. В рамках конкурса между 7 компаниями было распределено девять участков.

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С момента заключения контрактов с правительством компании обязуются в течение пяти лет провести сейсмические работы и пробурить 39 разведывательных скважин, одновременно восстанавливая законсервированные ранее объекты. Также компании обязуются оплачивать ресурсную ренту и передавать государству часть добытых ископаемых.

Напомним, президент Украины Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Во вторник он провел ряд встреч, в частности - с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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Теги: нефть, газ, Канада, разработки, Владимир Зеленский
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