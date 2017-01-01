Стоимость билетов Укрзализныци будет расти ежеквартально

Цены будут повышаться на грузовые перевозки.

Министерство инфраструктуры предлагает повышать тарифы на грузовые перевозки ежеквартально, так как они уверены, что существующая система ежегодной индексикации приводит к убыткам Укрзализныци, передает UBR.

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Они объясняют свое решение тем, что цена на электроэнергию или дизтопливо растут чаще, чем раз в год.

Так, чиновники предлагают установить автоматический пересмотр тарифов на грузовые ж/д перевозки в соответствии с индексом цен производителей (ИЦП) с поправкой на инвестиционную составляющую, а также 4 раза в год:

1 февраля;

1 мая;

1 августа;

1 ноября.

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Чиновники в пояснительной записке приводят просчет возможного повышения цен уже с 1 августа 2019 года. Опираются они при этом на прогнозный показатель ИЦП, выписанный в бюджете – 110,1%. Из чего приходят к выводу, что в августе тарифы могут подскочить на 2,5%, а в ноябре коэффициент индексации достигнет 1,05.

В документе указано, что в годовом измерении, правда, такое повышение приведет к росту тарифов на 1,6%. Они уверены, что такие дополнительные поступления принесут Укрзализныце доход в 1 млрд грн за год.

Отмечается, что эти деньги бизнесу придется заложить в свои логистические расходы и в конченом итоге переложить на плечи конечных потребителей.

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На данный момент документ носит статус проекта и размещен на сайте Мининфраструктуры для ознакомления. Принять его на заседании Кабмина чиновники смогут примерно через месяц.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця продает билеты дороже при групповом заказе. За каждый билет нужно доплачивать по 200 гривен. Эта информация не указана на сайте железнодорожной компании.