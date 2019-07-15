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Немцы стали существенно меньше пить пива

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За первое полугодие этого года в Германии выпили на 140 млн литров пива меньше, чем годом ранее.
Высокие результаты прошлого года связаны с жарким летом и чемпионатом мира по футболу
Высокие результаты прошлого года связаны с жарким летом и чемпионатом мира по футболу
Getty Images

В Германии заметно снизилось потребление пива. За первые шесть месяцев текущего года его продажи сократились на три процента или 14,5 млн ящиков, пишет немецкое издание Die Welt. 

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Иными словами, в первом полугодии в ФРГ выпили на 140 млн литров пива меньше, чем за аналогичный период 2018-го.

Эксперты уже долгое время не наблюдали столь существенное снижение в первые шесть месяцев, подчеркивает издание. При этом премиальные марки стали покупать чаще.

Высокие результаты первого полугодия 2018-го связаны с проведением чемпионата мира по футболу. Подобные мероприятия вызывают загруженность пивоварен, отмечает представитель Объединения немецких пивоваров (Deutscher Brauer-Bund). 

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Продолжительный период жаркой погоды прошлым летом также внес свой вклад в высокий спрос на пиво. Среди прочего, немецкие пивовары столкнулись с нехваткой тары.

Ранее сообщалось, что работникам Кабмина дали разрешение ходить на работу подвыпившими. Чтобы не оштрафовали, нужно не бушевать, никого не оскорблять и иметь эстетический вид.

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Теги: Германия, производство, пиво
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.07.2019, 11:15
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Там уже половина населения - мусульмане. А им пиво нельзя.
Зато рахат-лукума, небось, сожрали гораздо больше.
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