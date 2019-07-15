Немцы стали существенно меньше пить пива
В Германии заметно снизилось потребление пива. За первые шесть месяцев текущего года его продажи сократились на три процента или 14,5 млн ящиков, пишет немецкое издание Die Welt.
Читай также: Из-за похмелья работников британские фирмы теряют $1.8 млрд ежегодно
Эксперты уже долгое время не наблюдали столь существенное снижение в первые шесть месяцев, подчеркивает издание. При этом премиальные марки стали покупать чаще.
Высокие результаты первого полугодия 2018-го связаны с проведением чемпионата мира по футболу. Подобные мероприятия вызывают загруженность пивоварен, отмечает представитель Объединения немецких пивоваров (Deutscher Brauer-Bund).
Читай также: Стоимость самого дешевого алкоголя вырастет от 7,3% до 10,7%
Продолжительный период жаркой погоды прошлым летом также внес свой вклад в высокий спрос на пиво. Среди прочего, немецкие пивовары столкнулись с нехваткой тары.
Ранее сообщалось, что работникам Кабмина дали разрешение ходить на работу подвыпившими. Чтобы не оштрафовали, нужно не бушевать, никого не оскорблять и иметь эстетический вид.
Полная версия правил
Зато рахат-лукума, небось, сожрали гораздо больше.