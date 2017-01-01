Стоимость самого дешевого алкоголя вырастет от 7,3% до 10,7%

Такое решение приняли в качестве средства борьбы с контрафактом, теневым рынком и из-за инфляции.

Повышение минимальных цен может привести либо к снижению потребления алкоголя, либо к увеличению теневого рынка flickr.com

Министерство экономического развития и торговли хочет повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки. В проекте МЭРТ говорится о том, что минимальные цены должны вырасти от 7,3% до 10,7% в зависимости от вида алкогольного напитка, передает Сегодня.

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В Украинской ассоциации поставщиков объяснили решение МЭРТ, как борьбу с инфляцией, контрафактом и с теневым рынком.

"Я могу с этим согласиться с некоторым исключением. Например, акциз на сухие вина фактически нулевой. Если мы говорим о борьбе с теневым рынком, а на сухое вино теневого рынка нет, тогда вопрос – почему же мы поднимаем? И поэтому становится ясно, что это не борьба с теневым рынком, а наполнение бюджета", – отмечает директор ассоциации Алексей Дорошенко.

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Эксперт отмечает, что повышение минимальных цен может привести либо к снижению потребления алкоголя, либо к увеличению теневого рынка. Он уверен, что сейчас эффектом от повышения станет рост теневого рынка.

Эксперт уточняет, если есть необходимость сделать ценовую "поправку" на процент инфляции, то рост цен должен быть ниже 10%.

Ранее сообщалось, что алкоголь и сигареты снова подорожают. Подорожание произойдет из-за увеличения ставок акцизных сборов.