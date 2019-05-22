Борьба за здоровье: Курильщиков обяжут платить за сигареты более ₴100

Акциз будут подымать с каждым годом до 2025 года.

К 2025 году украинцам придется платить за пачку сигарет больше 100 грн depositphotos.com

По требованиям Евросоюза, которые Украины обязалась выполнить, страна поднимет стоимость сигарет к 2025 году до более, чем 100 гривен за пачку, передает Сегодня.

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Сигареты подорожают за счет акциза, который поднимали уже в 2019 году, и подымут еще раз в июле. В итоге до 2025 года сигареты должны стоить около 90 евро за 1000 сигарет.

На данный момент цена одной пачки сигарет на 70% состоит из налогов – акцизного сбора, НДС и розничного налога. Так, за 10 лет стоимость одной пачки вырос в 20 раз.

"90 евро за 1000 сигарет – это минимальная ставка в Европе. Но к 2025 году ее размер в ЕС будет выше, а это значит, что табачные изделия в Украине все равно останутся одними из самых дешевых", – говорит Константин Красовский, завотделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Минздрава.

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В 2025 году в цене пачки сигарет будет минимум 54 грн акциза, при условии, что курс евро не изменится. Но ещё есть НДС, розничная наценка и прибыль. Таким образом, за пачку сигарет придется выложить больше 100 грн.

Красовский уточняет, что сигареты резко дорожать не будут, так как табачным компаниям невыгодно, если человек сразу бросит курить из-за 2-3 гривен наценки за пачку. Потому повышают на протяжении года по чуть-чуть.

"В июле налоговая нагрузка на пачку сигарет вырастет более чем на две гривни. Но это не повлияет на стоимость сигарет. Табачные компании приспособились и повышают цены на протяжении года. Например, в прошлом году акциз повысился 1 января.

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С Нового года должны были вырасти цены, но их повысили незначительно. Их подняли до этого – в августе-декабре, сигареты подорожали на пять гривень. Табачные компании просто подсчитали, что если цена на пачку сигарет сразу вырастет на три гривни, то человек задумается о том, что пора бросать курить. Но если эти три гривни разбить, то он не бросает курить", – рассказывает Красовский.

Несмотря на подорожание, курильщиков меньше не стало. По исследования Киевского международного института социологии, на февраль 2019-го 42,2% мужчин и 9,4% женщин заявили, что курят. Похожие показатели были и в 2017.

Чтобы украинцы не бросали курить, табачная индустрия вывела на рынок новые электронные продукты, которые позиционируют как "менее вредные" или помогающие бросить курить, говорит Татьяна Андреева, кандидат медицинских наук. Хотя это не доказано. FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) наоборот запретила Philip Morris International при продвижении iQOS указывать, что этот продукт менее вреден.

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В средине мая депутаты должны были принять очередной антитабачный закон. Проект №4030а должен был:

запретить выкладки сигарет на витринах магазинов и киосков;

ввести полный запрет курения в зданиях офисов, предприятий, отелей, общежитий и вокзалов;

возобновить проверки ресторанов и кафе, где нарушают закон и курят;

дать органам местного самоуправления дополнительно определять места свободные от курения;

ввести единый штраф за курение в неположенном месте – 340 грн. Сегодня штраф за курение в общественном месте составляет от 51 до 170 гривен

Проект пролежал в парламенте 3 года, а когда его писали, в 2016-м, еще не были так распространены и доступны электронные сигареты, которые на данный момент могут покупать даже школьники.

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"Голосование было очень показательным. В очередное раз свое лицо показали табачные лоббисты, которые сделали все возможное, чтобы законопроект не поддержали. Последние антитабачные законы принимались в 2012 году, и фактически их актуальность исчерпалась. За это время появились новые приспособления для курения, которые никак не регулируются.

В Верховной Раде есть еще один законопроект №2820 – в нем учтены европейские директивы, маркировка сигарет, регулирование электронных сигарет, устройств для нагревания табака", – рассказывает Оксана Тотовицкая, эксперт ОО "Життя".

Законопроект №2820 предлагает запретить продавать электронные сигареты несовершеннолетним.

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"Аэрозоль электронных сигарет не просто "водяной пар", как это утверждается во время продажи. Электронные сигареты создают серьезную угрозу для подростков и беременных. Они усиливают воздействие никотина и ряда токсичных веществ на окружающих. Тем не менее, качественные электронные сигареты, вероятно, будут выделять меньше токсичных веществ, чем обычные сигареты. Однако в настоящее время нам неизвестна величина снижения риска", – говорится в отчете ВОЗ.

Законопроект № 2820 предлагает:

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увеличить размер изображения о вреде курения до 65% пачки, а рисунки-предупреждения менять ежегодно;

запретить табачные изделия с ароматизаторами и вкусами;

урегулировать продажу и маркировку электронных сигарет;

обязать производителя электронных сигарет отчитываться Минздраву о составе жидкостей для электронных сигарет и компонентах, которые выделяются с дымом;

полностью запретить рекламу сигарет в интернете;

указывать состав всех компонентов.

Ранее сообщалось, как в Раде предлагают бороться с курением. Народные депутаты зарегистрировали 17 антитабачных законов - предлагают обложить акцизом электронные сигареты.