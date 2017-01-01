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Курильщики выиграли суд на 17 млрд долл у табачных компаний за ущерб здоровью

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После апелляции размер компенсации только увеличился.
Решением суда каждый из подавших иск может получить от 24 тыс до 100 тыс долларов
Решением суда каждый из подавших иск может получить от 24 тыс до 100 тыс долларов
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В качестве компенсации за нанесенный ущерб здоровью Апелляционный суд провинции Квебек, Канада, обязан 3 крупные компании производителей сигарет выплатить своим клиентам 17 млрд долларов. Более 100 тыс курильщиков подали иск против Imperial Tobacco, JTI-Macdonald и Rothmans-Benson & Hedges, передает UBR. 

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Решением суда каждый из подавших иск может получить от 24 тыс до 100 тыс долларов в зависимости от тяжести заболевания.

Отмечается, что данное дело проходило в судах более 17 лет, когда в 2015 году Верховный суд Квебека постановил выплатить пострадавшим $15 млрд компенсаций. После этого табачники подали апелляцию, утверждая, что все курильщики были прекрасно осведомлены о рисках, а сами компании вели бизнес в строгом соответствии с федеральными законами. 

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Оснований для удовлетворения иска табачников Апелляционный суд не нашел оснований для удовлетворения иска табачников, но обнаружил ряд технических ошибок в решении своих коллег из Квебека, касающихся расчета суммы компенсации. В результате объем ущерба, который надлежит выплатить пострадавшим, вырос с $15 до $17 млрд.

Единственной надеждой табачников, что осталась, является обжалование решения в Верховном суде Канады. Но если и там судьи встанут на сторону курильщиков, компаниям придется раскошелиться.

Ранее сообщалось, что американцы заплатят 21 млн долл из-за судебной ошибки. Гражданин США отсидел в тюрьме 40 лет по ошибке суда.

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Теги: ущерб здоровью, табачные компании, компенсация, курильщики, судебная процедура, апелляция
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