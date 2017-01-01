Курильщики выиграли суд на 17 млрд долл у табачных компаний за ущерб здоровью

После апелляции размер компенсации только увеличился.

Решением суда каждый из подавших иск может получить от 24 тыс до 100 тыс долларов facebook.com

В качестве компенсации за нанесенный ущерб здоровью Апелляционный суд провинции Квебек, Канада, обязан 3 крупные компании производителей сигарет выплатить своим клиентам 17 млрд долларов. Более 100 тыс курильщиков подали иск против Imperial Tobacco, JTI-Macdonald и Rothmans-Benson & Hedges, передает UBR.

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Решением суда каждый из подавших иск может получить от 24 тыс до 100 тыс долларов в зависимости от тяжести заболевания.

Отмечается, что данное дело проходило в судах более 17 лет, когда в 2015 году Верховный суд Квебека постановил выплатить пострадавшим $15 млрд компенсаций. После этого табачники подали апелляцию, утверждая, что все курильщики были прекрасно осведомлены о рисках, а сами компании вели бизнес в строгом соответствии с федеральными законами.

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Оснований для удовлетворения иска табачников Апелляционный суд не нашел оснований для удовлетворения иска табачников, но обнаружил ряд технических ошибок в решении своих коллег из Квебека, касающихся расчета суммы компенсации. В результате объем ущерба, который надлежит выплатить пострадавшим, вырос с $15 до $17 млрд.

Единственной надеждой табачников, что осталась, является обжалование решения в Верховном суде Канады. Но если и там судьи встанут на сторону курильщиков, компаниям придется раскошелиться.

Ранее сообщалось, что американцы заплатят 21 млн долл из-за судебной ошибки. Гражданин США отсидел в тюрьме 40 лет по ошибке суда.