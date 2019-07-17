Коболев рассказал, на что потратят евробонды

Нафтогаз намерен на деньги, вырученные из еврооблигаций, в частности закупить газ для закачки в подземные хранилища, .

Успешное размещение евробондов НАК Нафтогаз Украины на общую сумму свыше миллиарда долларов позволит компании приобрести необходимые объемы природного газа для его закачки в подземные хранилища, а также так направить в государственный бюджет всю сумму дивидендов. Об этом заявил глава НАК Андрей Коболев в эфире Радио НВ.

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"Мы ожидаем получения средств на счета компании или в пятницу (19 июля - ред), или в понедельник (22 июля - ред). Это позволит нам выполнить все задачи, которые правительство поставило перед Нафтогазом", - сказал Коболев.

Он также сообщил, что после размещения к Нафтогазу обратились несколько банков с предложением предоставить кредиты по похожим процентным ставкам.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз разместил еврооблигации на $1 млрд. Деньги за размещенные евробонды в компании ожидают уже через неделю, заявил Андрей Коболев 15 июля.