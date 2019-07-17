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Коболев рассказал, на что потратят евробонды

Комментариев: 3
Нафтогаз намерен на деньги, вырученные из еврооблигаций, в частности закупить газ для закачки в подземные хранилища, .
Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев
Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев
пресс-служба Нафтогаз

Успешное размещение евробондов НАК Нафтогаз Украины на общую сумму свыше миллиарда долларов позволит компании приобрести необходимые объемы природного газа для его закачки в подземные хранилища, а также так направить в государственный бюджет всю сумму дивидендов. Об этом заявил глава НАК Андрей Коболев в эфире Радио НВ

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"Мы ожидаем получения средств на счета компании или в пятницу (19 июля - ред), или в понедельник (22 июля - ред). Это позволит нам выполнить все задачи, которые правительство поставило перед Нафтогазом", - сказал Коболев.

Он также сообщил, что после размещения к Нафтогазу обратились несколько банков с предложением предоставить кредиты по похожим процентным ставкам.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз разместил еврооблигации на $1 млрд. Деньги за размещенные евробонды в компании ожидают уже через неделю, заявил Андрей Коболев 15 июля.

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Теги: газ, Нафтогаз, еврооблигация, Андрей Коболев
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Комментариев (3)
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П    17.07.2019, 11:00
Оценка:  +1
П
На премии))))
entranceandexit    17.07.2019, 10:51
Оценка:  +2
entranceandexit
меняйте уже эти лица!смотреть невозможно!
Сливной_Бачок    17.07.2019, 11:31
Оценка:  0
Сливной_Бачок
Эти лица выбирают согласно уставу. Значит, он устраивает. наблюдательный совет. И зарплату и премии они тоже с радостью ему платят. Учтите, что Коболев разведен, трое детей. Там еще алименты ого-го.
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