СМИ узнали о тайной сделке фирмы Гладковского с Минобороны на 78,2 млн

Государственный оборонный заказ на этот год сформирован, еще когда Олег Гладковський занимал должность первого заместителя секретаря СНБО.

Был подписан контракт на поставку санитарных машин Богдан 2251 и грузовиков Богдан 6317 Auto.Today

Автосборочный завод №2 компании Богдан Моторс получил 78,2 млн гривен на выполнение тайного соглашения с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает Украинская правда со ссылкой на данные главы экспертной организации StateWatch Глеба Каневского, полученные из официального портала использования публичных финансов.

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Утверждается, что в середине июля деньги были перечислены со счета Государственного казначейства на частный счет Богдан Моторс, открытый в ОТП банке.

За что именно уплачено деньги – количество авто и стоимость за единицу – не указано. Вместе с тем, в этом году пресс-служба Богдан сообщила, что корпорация подписала новые контракты с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин Богдан 2251 и грузовиков Богдан 6317 в Вооруженные силы Украины.

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"Государственный оборонный заказ на этот год сформирован, еще когда Олег Гладковський занимал должность первого заместителя секретаря СНБО, и до конца года именно Богдан Моторс будет обеспечивать армию транспортом", – считает Каневский.

Ранее сообщалось, что, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны до марта текущего года, Олег Гладковский вновь возглавил корпорацию Богдан, президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу.