СМИ узнали о тайной сделке фирмы Гладковского с Минобороны на 78,2 млн
Автосборочный завод №2 компании Богдан Моторс получил 78,2 млн гривен на выполнение тайного соглашения с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает Украинская правда со ссылкой на данные главы экспертной организации StateWatch Глеба Каневского, полученные из официального портала использования публичных финансов.
Читай также: Нардеп Богуслаев через Мотор Сич поставляет военным РФ и ДНР детали – СМИ
За что именно уплачено деньги – количество авто и стоимость за единицу – не указано. Вместе с тем, в этом году пресс-служба Богдан сообщила, что корпорация подписала новые контракты с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин Богдан 2251 и грузовиков Богдан 6317 в Вооруженные силы Украины.
Читай также: В Укроборонпроме нашли три проблемы
"Государственный оборонный заказ на этот год сформирован, еще когда Олег Гладковський занимал должность первого заместителя секретаря СНБО, и до конца года именно Богдан Моторс будет обеспечивать армию транспортом", – считает Каневский.
Ранее сообщалось, что, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны до марта текущего года, Олег Гладковский вновь возглавил корпорацию Богдан, президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу.
Полная версия правил