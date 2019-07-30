Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Звезда YouTube: 6-летняя блогерша заработала 8 млн долл на покупку дома

Комментариев: 0
Аудитория девочки, рассказывающей об игрушках, составляет более 30 млн подписчиков.
Звезда YouTube: 6-летняя блогерша заработала 8 млн долл на покупку дома
© Скриншот из видео
Фото 1/2
  • 6-летняя девочка из Кореи по имени Борам заработала родителям на дом с помощью роликов на YouTube
  • 6-летняя девочка из Кореи по имени Борам заработала родителям на дом с помощью роликов на YouTube
Звезда YouTube: 6-летняя блогерша заработала 8 млн долл на покупку дома
6-летняя девочка из Кореи по имени Борам заработала родителям на дом с помощью роликов на YouTube
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Героиня нескольких YouTube-каналов с общей аудиторией более 30 млн подписчиков, 6-летняя кореянка Борам купила 5-этажный дом в пригороде Сеула за 8 млн долл, передает Ain.ua со ссылкой на CNN. 

Читай также: Сколько Instagram-звезды получают за рекламу: В топе 1 млн 266 тыс за пост

У девочки есть два канала: Boram Tube ToysReview (посвящен обзорам игрушек) и Boram Tube Vlog (забавные видео с участием девочки). 

Например, один из самых популярных ее роликов показывает, как девочка готовит лапшу с использованием детской пластиковой игрушечной кухни. У видео — около 377 млн просмотров.

Ее родители создали компанию Boram Family, которая занимается финансовой стороной вопроса, контрактами со спонсорами и т.д. Основной источник дохода: реклама и спонсорский контент (к примеру, с брендами детских игрушек). 

Читай также: YouTube ввел запрет на националистические ролики

Однако, по данным издания, в 2017 году общественная организация Save the Children получала жалобы от граждан на ролики Борам: якобы они негативно влияют на детей, их эмоциональное и моральное развитие. 

Имелись в виду постановочные видео, где Борам тащит деньги из бумажника отца или как-будто управляет машиной. Организация сообщила об этих видео правоохранителям и их убрали с канала.

Ранее сообщалось, что самым богатым блогером мира оказался мальчик 7 лет. С помощью своих видео ребенок получил около 22 млн долларов за год.

 

Поделись:
Теги: YouTube, звезды YouTube, YouTube блогер, блогеры, сколько зарабатывают блогеры, заработать в YouTube, как заработать в интернете
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь