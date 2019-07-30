Звезда YouTube: 6-летняя блогерша заработала 8 млн долл на покупку дома
Героиня нескольких YouTube-каналов с общей аудиторией более 30 млн подписчиков, 6-летняя кореянка Борам купила 5-этажный дом в пригороде Сеула за 8 млн долл, передает Ain.ua со ссылкой на CNN.
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У девочки есть два канала: Boram Tube ToysReview (посвящен обзорам игрушек) и Boram Tube Vlog (забавные видео с участием девочки).
Например, один из самых популярных ее роликов показывает, как девочка готовит лапшу с использованием детской пластиковой игрушечной кухни. У видео — около 377 млн просмотров.
Ее родители создали компанию Boram Family, которая занимается финансовой стороной вопроса, контрактами со спонсорами и т.д. Основной источник дохода: реклама и спонсорский контент (к примеру, с брендами детских игрушек).
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Однако, по данным издания, в 2017 году общественная организация Save the Children получала жалобы от граждан на ролики Борам: якобы они негативно влияют на детей, их эмоциональное и моральное развитие.
Имелись в виду постановочные видео, где Борам тащит деньги из бумажника отца или как-будто управляет машиной. Организация сообщила об этих видео правоохранителям и их убрали с канала.
Ранее сообщалось, что самым богатым блогером мира оказался мальчик 7 лет. С помощью своих видео ребенок получил около 22 млн долларов за год.
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