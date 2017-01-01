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Нафтогаз рассказал об иске к РФ по активам в Крыму

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Гаагский трибунал вынесет решение о компенсации убытков Нафтогаза по активам в Крыму не ранее конца 2020 года.
Нафтогаз намерен отсудить за Крым восемь миллиардов долларов
Нафтогаз намерен отсудить за Крым восемь миллиардов долларов
Getty Images

Нафтогаз Украины в конце июня подал в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы в Крыму. 

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Как сообщает пресс-служба компании в среду, 31 июля, потери активов на полуострове оцениваются в 5,2 млрд долларов.

Ожидается, что трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года. 

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В НАК напомнили, что ранее трибунал уже признал нарушение РФ ряда положений Соглашения о защите инвестиций по факту экспроприации активов группы Нафтогаз в Крыму. Поскольку трибунал решил разделить производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них.

Ранее сообщалось, что в Нафтогазе конфликтуют топ-менеджеры. В Нафтогазе произошел конфликт между главой правления Коболевым и исполнительным директором Витренко.

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Теги: Россия, Гаагский трибунал, Крым, Нафтогаз, аннексия Крыма
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