Уктрансгаз предупреждает о новых проблемах на ГТС

Законтрактованного у Нафтгаза объема газа хватит ориентировочно до начала сентября. Другие трейдеры отказываются продавать Уктрансгазу газ в долг.

ЧС в газотранспортной системе решили всего на месяц Getty Images

Чрезвычайная ситуация на объектах газотранспортной системы ликвидирована, но ситуация может повториться уже через месяц. Об этом в среду, 31 июля, сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

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"Решить ситуацию удалось благодаря подписанному договору между Укртрансгазом и НАК Нафтогаз Украины на срочную поставку 440 млн кубометров газа для ПТР оператора ГТС общей стоимостью 2,96 млрд гривен с отсрочкой платежа до 29 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чрезвычайная ситуация может повториться, поскольку законтрактованного объема газа хватит ориентировочно до начала сентября.

"Причина ее возникновения - критическое состояние Укртрансгаза - остается нерешенной и требует немедленного урегулирования со стороны НКРЭКУ и правительства", - сообщили в пресс-службе.

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Также в Укртрансгазе подчеркнули, что дефицит средств в компании вызван установлением экономически необоснованных тарифов и "игнорированием НКРЭКУ несанкционированных отборов облгазами природного газа по ГТС".

Напомним, Укртрансгаз дважды приглашал поставщиков принять участие в закупках топливного газа по переговорной процедурой. Приглашение было отправлено более 200 трейдерам. Однако только Нафтогаз согласился поставить часть необходимого объема газа с возможностью отсрочки платежа.

В Укртрансгазе возникла проблема с дефицитом средств на закупку газа, в связи с чем компания обратилась в СНБО. Данная ситуация вызвана тем, что регулятор установил экономически необоснованне тарифы и игнорирует несанкционированный отбор облгазами газа по ГТС, заявляют в Укртрансгазе. В связи с этим появилась угроза остановки ГТС.