Однопартиец и друг Медведчука "забыл" задекларировать бизнес в России - СМИ

Нардеп Тарас Козак, недавно ставший медиа-магнатом, оказался еще и владельцем крупного нефтяного бизнеса в соседней стране.

Более десяти лет Тарас Козак очень близок с одной женщиной www.youtube.com/watch?time_continue=616&v=q3YNNzGBfLo

Народный депутат Тарас Козак, повторно зашедший в парламент с оппоблоком Рабиновича-Медведчука, буквально с молниеносной скоростью стал публичным человеком. И, кроме того, как оказалось весьма не бедным. Журналисты программы “Схемы“ подробно выяснили, чем владеет отечественный нувориш, и что он “позабыл“ указать в своей декларации.

Незадолго до выборов Тарас Козак принялся активно скупать украинские телеканалы. В частности, в его собственности оказались 112 канал и NewsOne​. Последним приобретением стал телеканал Zik, после этого резко сменивший свою риторику и сделавший партийного патрона господина Козака Виктора Медведчука едва ли не главным героем своего эфира. Впрочем, несмотря на то, что де-юре владельцем этих медиа-ресурсов стал Тарас Козак, “уши“ его влиятельного партайгеноссе красноречиво торчат из всех этих покупок.

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Однако, как оказалось, Тарас Козак и сам не ходит по миру с протянутой рукой. Просто он, подобно Виктору Медведчуку, решил лично “не светиться“ в своем бизнесе, а оформить его на близкую женщину.

Такой особой, весьма приближенной “к телу“ Козака, оказалась некая Наталья Лавренюк. Женщина не публичная, однако, весьма не бедная. Как выяснилось, в своей собственности она имеет роскошную недвижимость: 12 квартир различной площади и 10 земельных участков, на одном из которых близится к завершению строительство дома.

При этом никаким крупным бизнесом гражданка Лавренюк, родившаяся и проживавшая во Львове, не владеет. Во всяком случае, в ее украинских активах числится частное предприятие “Лилия“, которое за последние 14 лет принесло ей всего 5 миллионов гривен суммарного дохода. Понятно, что на такие доходы столько собственности не прикупишь.

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Как оказалось, “ноги растут“ из соседней России, гражданкой которой “по совместительству“ является госпожа Лавренюк. Выяснилось, что там, в далеком Ханты-Мансийском национальном округе, она располагает 25% акций крупного нефтяного месторождения, разработка которого начата лишь недавно. А, соответственно, она сулит своим хозяевам баснословные прибыли еще на многие годы вперед. Совладелицами этого клада “черного золота“ являются супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко и некий Родион Николян. Оксане Марченко принадлежит в этом бизнесе самая весомая часть – 61%.

Нефтяное месторождение Наталья Лавренюк делит с двум партнерами www.radiosvoboda.org/a/schemes/30148555.html

Впрочем, если о супружестве Марченко и Медведчука знают все, то Тарас Козак пытается не афишировать свою женщину. В официальном браке они не состоят. Но, как выяснилось, массу времени проводят вместе. И почти все путешествия свершают вдвоем. А это уже говорит о том, что они другу –не чужие люди.

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По признанию самого господина Козака, которое у него удалось “выдавить“ журналистам, у них есть общий ребенок. А это значит, что они – более чем близкие люди. И Тарас Козак не может не знать, что все активы такого близкого человека нужно вносить в декларации. Однако депутат, очевидно, попросту “забыл“ это сделать.

Обратит ли внимание на это отечественное правосудие, и даст ли соответствующую квалификацию забывчивости нардепа, станет известно позже.

Ранее мы писали, что зять Медведчука ведет бизнес с миллионером из РФ. Он является соучредителем компании, занимающейся недвижимостью в в Москве.

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