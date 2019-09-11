Приватбанк сделал заявление: Неизвестные пытаются завладеть документами банка

Неизвестных людей, ворвавшихся в банк, поддерживают силовики из спецназа.

Пресс-служба Приватбанка, в одном из отделений которого сейчас происходит обыск, в ответ на запрос Bigmir)net, сделала официальное заявление.

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В нем, в частности говорится, что сегодня около полудня в головной офис Приватбанка в Днепре ворвалась группа неизвестных лиц в сопровождении спецназа. Разрешение на обыск им выдал Жовтневый райсуд Днепра в понедельник, 9 сентября.

“Основанием для определения стало якобы превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями“, - сообщает пресс-служба банка.

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Однако под этим предлогом силовики пытаются завладеть документами банка, связанными с его юридической защитой, говорится далее в заявлении.

“Обращаем внимание, что ПриватБанк осуществляет свою деятельность в соотвествии с законодательством Украины и сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе своевременно предоставляет документы по решению судов. Проведение оперативных мероприятий по принудительной выемке нескольких документов с привлечением неоправданного количество спецназа полиции и неизвестных лиц банк расценивает как давление и препятствие нормальной работе офиса“, - резюмирует пресс-служба.

Напомним, что Укрсоцбанк полностью “растворился“ в Альфа-Банке. По мнению владельцев, это укрепит Альфа-Банк и сделает его надежнее.

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