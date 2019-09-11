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Приватбанк сделал заявление: Неизвестные пытаются завладеть документами банка

Комментариев: 2
Неизвестных людей, ворвавшихся в банк, поддерживают силовики из спецназа.
Неизвестные пытаются завладеть важными документами
Неизвестные пытаются завладеть важными документами
depositphotos.com

Пресс-служба Приватбанка, в одном из отделений которого сейчас происходит обыск, в ответ на запрос Bigmir)net,  сделала официальное заявление.

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В нем, в частности говорится, что сегодня около полудня в головной офис Приватбанка в Днепре ворвалась группа неизвестных лиц в сопровождении спецназа. Разрешение на обыск им выдал Жовтневый райсуд Днепра в понедельник, 9 сентября.

“Основанием для определения стало якобы превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями“, - сообщает пресс-служба  банка.

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Однако под этим предлогом силовики пытаются завладеть документами банка, связанными с его юридической защитой, говорится далее в заявлении.

“Обращаем внимание, что ПриватБанк осуществляет свою деятельность в соотвествии с законодательством Украины и сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе своевременно предоставляет документы по решению судов. Проведение оперативных мероприятий по принудительной выемке нескольких документов с привлечением неоправданного количество спецназа полиции и неизвестных лиц банк расценивает как давление и препятствие нормальной работе офиса“, - резюмирует пресс-служба.

Напомним, что Укрсоцбанк полностью “растворился“ в Альфа-Банке. По мнению владельцев, это укрепит Альфа-Банк и сделает его надежнее.

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Теги: Приватбанк, обыск, документы, спецназ
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Комментариев (2)
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АнтиBoxerogos  (аноним)  11.09.2019, 17:04
Оценка:  0
АнтиBoxerogos
Беня свое имущество отжатое по беспределу Вальцманом назад себе возвращает))
гость  (аноним)  11.09.2019, 16:03
Оценка:  +1
гость
бляди, нормально работать не дают, нормальному банку!!!! За яйца вешать коломойского с аваковым вместе!!!
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