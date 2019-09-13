Коломойский не против заполучить часть акций Привабанка, и это еще не все

Бывший владелец Приватбанка хочет получить сатисфакцию за реприватизированный банк, и не только моральную.

Игорь Коломойский озвучил три требования, который он выдвигает по Приватбанку. Он назвал их в беседе с журналистами, “отловившими“ бизнесмена в кулуарах ежегодного форума YES, сообщает Левый берег.

Абсолютно очевидно, что Игорю Коломойскому не дает покоя Приватбанк, экспроприированный у него государством еще в 2016 году. О Приватбанке он говорит эмоционально и много. И если до этого бизнесмен, в основном, отделывался общими фразами, то теперь конкретно озвучил, чего он хочет по Приватбанку.

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“Первое - чтобы все, что на меня наговорили, отовсюду отозвали. Второе - чтобы те, кто это натворил, понесли ответственность. И третье - пускай рассчитаются со мной“, - очертил круг своих претензий Коломойский.

И если первые два требования – больше из категории моральных и даже не содержат имен тех, “кто это натворил“, то третье требование – вполне конкретное. Игорь Коломойский хочет отступной за свое бывшее финансовое детище. При этом бизнесмен признает, что на весь банк он претендовать не может, однако на часть его акций вполне имеет право.

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“Я признаю, что была проведена эмиссия государством на 155 или 160 миллиардов. Отдайте мне на мои 60 из 200 миллиардов акции. И будем вместе сосуществовать“, - заявил Коломойский.

Напомним, что нардепу от Оппоблока Игорю Суркису дочь сделала дорогой подарок к юбилею. Задекларированная стоимость подарка превышает 2 миллиона гривен.

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