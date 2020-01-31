СМИ назвали сумму газового контракта Украины с РФ

Источник, близкий к Газпрому, отметил, что в новом контракте итоговый тариф на прокачку газа через Украину вырос, но снизились объемы. Так, в 2019-м Газпром прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.

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Кроме того, если российская компания решит нарастить поставки в Европу через Украину, то компании придется бронировать дополнительные мощности в украинской ГТС. Для этого в договоре установлены повышающие коэффициенты за транзит: бронирование дополнительных мощностей на квартал будет стоить в 1,1 раза дороже обычной ставки, на месяц - в 1,2 раза, на сутки - в 1,45 раза. Максимальный рост ставки может доходить до 45%.

Если у сторон возникнут споры, то эти вопросы будут решаться в Международной торговой палате в Цюрихе, однако контракт регулируется шведским материальным правом.

Напомним, Оржель назвал новую цену на газ для населения.

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