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СМИ назвали сумму газового контракта Украины с РФ

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Тариф на транзит российского газа в новом контракте увеличен почти на 2%, узнали СМИ.
За пять лет транзита российского газа Украина получит не менее 7,3 миллиарда долларов
За пять лет транзита российского газа Украина получит не менее 7,3 миллиарда долларов
depositphotos.com
За пять лет транзита российского газа Украина получит не менее 7,3 миллиарда долларов, пишет РБК со ссылкой на проект договора, заключенного между Нафтогазом и Газпромом.

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По данным издания, с 1 января транзит российского газа через Украину в Европу подорожал на 1,9%. Таким образом при транзите 225 миллиардов кубических метров Нафтогаз сможет заработать не менее 7,13 миллиардов долларов.

Источник, близкий к Газпрому, отметил, что в новом контракте итоговый тариф на прокачку газа через Украину вырос, но снизились объемы. Так, в 2019-м Газпром прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.

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Кроме того, если российская компания решит нарастить поставки в Европу через Украину, то компании придется бронировать дополнительные мощности в украинской ГТС. Для этого в договоре установлены повышающие коэффициенты за транзит: бронирование дополнительных мощностей на квартал будет стоить в 1,1 раза дороже обычной ставки, на месяц - в 1,2 раза, на сутки - в 1,45 раза. Максимальный рост ставки может доходить до 45%.

Если у сторон возникнут споры, то эти вопросы будут решаться в Международной торговой палате в Цюрихе, однако контракт регулируется шведским материальным правом.

Напомним, Оржель назвал новую цену на газ для населения.

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Теги: Газпром, Нафтогаз, российский газ, газовые контракты, транзит газа
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