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Саакашвили предлагает принять новый закон о государственно-частном партнерстве

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Основные функции должны принадлежать частным субъектам - предприимчивым и талантливым украинцам.
Саакашвили предлагает принять новый закон о государственно-частном партнерстве
Саакашвили предлагает принять новый закон о государственно-частном партнерстве
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Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили планирует предложить новый законопроект относительно развития в Украине государственно-частного партнерства. Об этом он сообщил в эфире 1+1.

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“Я хочу предложить Национальному совету реформ новый закон о государственно-частном партнерстве, где основные функции должны принадлежать частным субъектам, очень предприимчивым и талантливым украинцам“, - сказал Саакашвили.

По его словам, государство должно способствовать развитию экономики страны в тесном партнерстве с безнесом.

“Мы должны с малым и средним бизнесом поднять это партнерство и сказать, что государство может выполнять лишь отдельные функции, а другие функции можно делать вместе с людьми, которые создают благосостояние этой страны и рабочие места“.

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Саакашвили также отметил, что планирует заниматься дерегуляцией бизнеса и готовит предложения по улучшению ситуации на таможне.

Напомним, что больше всего за время карантина пострадал тот бизнес, который не может перевести свою деятельность в онлайн-режим.

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Теги: бизнес, Саакашвили, дерегуляция, Национальный совет по вопросам реформ, предприниматели
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