Как налоговая вычислит вашу выручку и заставит платить больше - СМИ

Сейчас данные о банковском счете получают только на этапе его открытия или закрытия.

Деньги мелкого бизнеса не дают покоя налоговикам. Недавно сообщалось о том, что Государственная фискальная служба объявила, что договаривается с банками об отслеживании данных о личных счетах физлиц-предпринимателей (ФОП).

Об этом пишет Страна.

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Цель нововведения одна - заставить предпринимателей платить больше налогов. В ГФС подсчитали, что из почти 2 млн. украинских ФОП, предпринимательские счета в банках имеет менее 1 млн. Это значит, что остальные открывают счета как физические лица и через них проводят различные бизнес-оплаты, естественно, не отчисляя в бюджет ни копейки.

Схема подмены предпринимательского счета личным среди украинского бизнеса действительно в ходу. Часто ФОПы имеют два счета - бизнесовый и свой собственный. И пользуются то одним, то другим по обстоятельствам

“Пускают через личный счет бизнес-платежи, чтобы сэкономить на налогах. Некоторым это позволяет не выпасть из своей группы. Скажем, первая группа ФОП должна иметь оборот до 300 тысяч гривен в год. Если у предпринимателя он 500 тысяч, то можно или перейти во вторую, или провести “лишние“ 200 тысяч через другой счет, желательно, на физлицо. Точно так же, если оборот больше 1 миллиона в год, то это уже третья группа, а там и налог больше: вместо 12 тысяч гривен в год придется платить 25 тысяч гривен“, - рассказал глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

По его оценкам, таким образом минимизируют налоги до 20% всех ФОПов (фискалы утверждают, что эта цифра намного больше - до 60%).

Но, как говорит Сергей Доротич, далеко не все предприниматели “химичат“ со счетами намеренно.

Как налоговая будет мониторить ФОПы

О методике тотального мониторинга счетов ФОПов налоговики пока не сообщают, заявив, что та “отрабатывается“. Но эксперты утверждают - какой бы она не была, сама идея ГФС перечит закону, так как грубо нарушает банковскую тайну.

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“У нас есть закон о банках и банковской деятельности, который, в принципе предусматривает возможность предоставления финучреждениями информации о счетах своих клиентов. Но это делается по запросу определенных органов (НАБУ, прокуратура и др.), и в законе подробно расписана процедура подачи такого запроса. Чтобы легализировать идею ГФС, нужно вносить правки в целый ряд законодательных актов“, - пояснил Андрей Забловский.

Хотя не все так однозначно. “В июне был принят закон “О валюте и валютных операциях“, который во многом изменит систему валютного регулирования и контроля предпринимательской деятельности. Этим законом ГФС, наряду с Нацбанком, будет наделена статусом основного органа надзора валютных операций, что конечно же позволит налоговикам приподнять завесу банковской тайны. Но новый закон вступит в силу в феврале следующего года, поэтому пока заявления руководства ГФС о намерениях получить информацию о гривневых счетах ФЛП пока выглядят как планы на будущее“, - пояснил “Стране“ старший юрист АФ Pragnum Евгений Литвинов.

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