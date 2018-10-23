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Нафтогаз обратился к Кабмину из-за Газпрома - СМИ

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Холдинг просит решить ряд проблем по транзиту газа на заседании Совета национальной безопасности.
Нафтогаз просит разработать план действий на случай остановки транзита
Нафтогаз просит разработать план действий на случай остановки транзита
depositphotos.com

Нафтогаз просит Кабинет министров вынести на рассмотрение СНБО “вопрос о принятии мер для защиты интересов Украины как государства-транзитера природного газа в ЕС“. Об этом сообщает Экономическа правда со ссылкой на письмо и.о. главы Нафтогаза Сергея Коновца к премьер-министру Владимиру Гройсману.

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В тоже время значительная часть письма посвящена проблеме задержки реализации плана анбандлинга Нафтогаза, которую в компании связывают с позицией Газпрома: тот отказывается перезаключать действующий транзитный контракт с новым оператором ГТС, который создается на замену Укртрансгазу.

“Ни Еврокомиссия ни НКРЭКУ не предпринимают реальных шагов для изменения ситуации. Так, недавнее расследование Еврокомиссии по вопросу нарушения Газпромом конкурентного законодательства проигнорировало доводы о том, что действия Газпрома в Украине имеют влияние на рынок ЕС“, – говорится в письме.

В связи с этим НАК просит довести соответствующую информацию до сведения СНБО, который в свою очередь поручит правительству “внести изменения в план реструктуризации Нафтогаза, утвержденный постановлением Кабмина №496 от 1 июля 2016.

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При этом Нафтогаз настаивает на необходимости принять на Совете нацбезопасности решение, которым Кабмину будет поручено разработать план действий на случай полного отсутствия транзита газа через территорию Украины.

Письмо Нафтогаза датировано 22 августа. По данным издания, правительство отреагировало на него спустя два месяца – 11 октября вопросы, поднятые НАК, были адресованы для проработки на НКРЭКУ и Минэнерго, после чего согласованная позиция может быть озвучена на СНБО.

Ранее сообщалось о том, что Гройсман объяснил повышение цен на газ.

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Теги: ГТС, СНБО, Газпром, Нафтогаз, Кабмин Украины, Владимир Гройсман, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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