В Украине самоликвидировался шестой банк

Решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица приняли акционеры БМ Банка.

Национальный банк отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций в АО БМ Банк и исключил его из Государственного реестра банков. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Читай также: Нацбанк заявил о проблемах у ВТБ-Банка Отмечается, что банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

Таким образом, БМ Банк стал шестым банком, который прекратил банковской деятельности по собственной инициативе без ликвидации юридического лица.

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Ранее НБУ уже отозвал лицензии у ОАО Диви Банк, ПАО КБ Финансовый партнер, ПАО Апекс-Банк, ОАО Промышленно-финансовый банк и ОАО Кредит Оптима Банк.

Причиной для отзыва банковской и генеральной валютной лицензии является согласование банками с НБУ плана прекращения и полное выполнение обязательств, связанных с осуществлением банковской деятельности.

Ранее сообщалось о том, что НБУ ухудшил прогноз по золотовалютным резервам.