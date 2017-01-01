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Какие бренды Украины стоят больше всех: ТОП-100

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Агентство MPP Consulting определило самые дорогие бренды Украины.
ТОП-100 самых дорогих украинских брендов
ТОП-100 самых дорогих украинских брендов
depositphotos.com

Рейтинг самых дорогих украинских брендов подсчитали в агентстве MPP Consulting и на основе формулы вывели 100 лидеров-производителей. 

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Агентство использовало специальную формулу, которая позволяет анализировать стоимость бренда с помощью финансовых результатов компаний и влияния на них инвестиций, географии, технологического индекса компании, конкуренции в сфере и уникальности.

Первые места заняли компании по производству напитков (воды, соков и алкоголя), предоставлению услуг для населения, продуктов питания, мобильные операторы, ритейлеры и заправки. 

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Так, тройку лидеров возглавляет Моршинская со стоимостью в 533 млн долларов. Второе место заняла Новая Почта, которая в 2018 году стоит 285 млн долларов. На третьем месте расположилась Розетка, за которую можно получить 244 млн долларов.

В десятку также попали Приватбанк, соки Сандора, бренд Хортыця, Рошен, Немирофф, АТБ-супермаркеты и Киевстар.

ТОП-20 по версии агентства MPP Consulting
ТОП-20 по версии агентства MPP Consulting
mppconsulting.com.ua/ukrbrand

Ранее сообщалось, что в Украине улучшились потребительские настроения, индекс потребительских настроений составил 62,6, что на 2,3 п. больше, чем в августе.

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Теги: топ, бренд, бренды в украине, украинские производители, украинские компании, стоимость украинских брендов
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