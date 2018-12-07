В Укрзализныце заявили о рекордном количестве проданных билетов

За сутки было продано больше билетов чем во время пиковых перевозок. 64% проездных документов было реализовано через интернет.

Укрзализныця за прошедшие сутки оформила рекордное количество проездных документов - 347 тысяч. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что более 64% из общего количества реализованных билетов - 221 тысяча - пассажиры приобрели через интернет.

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В то же время, продолжительность работы 31 билетной кассы вокзала станции Киив-Пассажирский 5 декабря была увеличена до конца суток. В этот день в кассах вокзала станции Киев-Пассажирский пассажиры купили 14773 билета на поезда, а накануне - 10229.

Укрзализныця обещает и в дальнейшем определять продолжительность работы железнодорожных касс в зависимости от спроса на билеты.

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“Железнодорожные билетные кассы и онлайн-система продажи билетов booking@uz.gov.ua работают в условиях высокой нагрузки. Укрзализныця и в дальнейшем будет определять продолжительность работы железнодорожных касс в зависимости от спроса на услугу со стороны пассажиров“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця на праздники назначит от 30 дополнительных поездов. Продажа билетов на дополнительные поезда начнется после того, как будут раскуплены билеты на регулярные железнодорожные рейсы.