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Facebook разрешил Netflix и Spotify читать сообщения пользователей - СМИ

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Кроме Netflix и Spotify, среди получателей пользовательской информации упоминаются также Apple, Amazon, Microsoft, Яндекс, Yahoo! и другие.
Facebook предоставлял крупным компаниям данные о пользователях соцсети без их согласия
Facebook предоставлял крупным компаниям данные о пользователях соцсети без их согласия
depositphotos.com

Facebook разрешал стриминговым сервисам Netflix и Spotify читать личные сообщения пользователей социальной сети, а также позволил поисковой системе Microsoft Bing видеть имена практически всех друзей пользователей. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на договоренности, которые подробно описаны на сотнях страниц документов компании, поступивших в распоряжение издания. 

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Кроме Netflix и Spotify, среди получателей пользовательской информации упоминаются также Apple, Amazon, Microsoft, Яндекс, Yahoo! и другие.

В частности, соцсеть позволила Amazon видеть имена пользователей и контактную информацию через их друзей, а Yahoo! - еще этим летом разрешила просматривать потоки сообщений друзей, несмотря на публичные заявления о прекращении подобного обмена данными годами ранее. 

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В документах также говорится, что личные данные стали самым ценным товаром цифровой эпохи, продаваемым в больших масштабах некоторыми из самых крупных компаний в Кремниевой долине и за ее пределами. Обмен должен был принести пользу всем сторонам партнерства. Стремясь к взрывному росту, Facebook привлек больше пользователей, увеличив доходы от рекламы. Компании-партнеры приобрели функции, чтобы сделать свою продукцию более привлекательной. 

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Глава отдела конфиденциальности Facebook Стив Саттерфилд отметил, что ни одно из партнерств Facebook не нарушало конфиденциальность пользователей.

В то же время в Facebook признали, что неправильно управляли некоторыми соглашениями с партнерами, сохранив для них доступ после ограничения функций, позволяющих запрашивать данные пользователей.

Ранее сообщалось, что Facebook изменит дизайн приложения Messenger. В мессенджере будет всего лишь три вкладки вместо девяти, кроме того можно будет изменить цвет фона приложения.

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Теги: Microsoft, Apple, Yahoo!, Facebook, Яндекс, личные данные, facebook.com, Amazon, Yahoo, Netflix
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