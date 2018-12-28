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Нафтогаз инициировал проверки облгазов за незаконные начисления

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Глава Нафтогаз считает, что облгазы незаконно начисляют дополнительные объемы газа потребителям.
НКРЭКУ проверит облгазы на нарушения
НКРЭКУ проверит облгазы на нарушения
depositphotos.com

Пресс-центр Нафтогаз Украины сообщил на своей официальной странице в Facebook, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) будет внепланово проверять операторов газораспределительных сетей и облгазов. 

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"Регулятор инициирует внеплановые проверки операторов газораспределительных сетей и проверку облгазов за "приведение к стандартным условиям" для населения и пытается получить разрешение на эти проверки в Государственной регуляторной службы", - говорится в сообщении.

Причиной проверок стало начисление дополнительных объемов газа потребителям после запрета НКРЭКУ. 

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"Операторы ГРС (частные компании, 70% которых принадлежит одному известному олигарху) игнорируют запрет Нацкомиссии и продолжают незаконно доначислить потребителям дополнительные объемы газа, применяя коэффициент приведения к стандартным условиям", - сообщили в ведомстве.

В свою очередь Нафтогаз рекомендует платить только за потребленное по счетчику, а в случае доначислений оставить письменную жалобу с требованием перечислить объемы газа.

Документ был направлен в НКРЭКУ
Документ был направлен в НКРЭКУ
facebook.com/NaftogazUA

Ранее сообщалось, что Андрей Коболев обвинил Дмитрия Фирташа в воровстве денег посредством облгазов. Коболев считает, что Фирташ ворует 1 млрд долларов ежегодно через облгазы. 

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Теги: нафтогаз, Коболев, облгазы, доначисления за газ, стоимость газа, НКРЭКУ, проверки облгазов
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