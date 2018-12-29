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"Зарплата слишком высокая": Гройсман предложил снизить оплату Коболеву

Комментариев: 5
Премьер-министр Украины выступил за пересмотр контракта с главой Нафтогаза.
Контракт Коболева истекает в марте 2019 года
Контракт Коболева истекает в марте 2019 года
facebook.com/andriy.kobolyev

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что зарплата Андрея Коболева, главы Нафтогаза, должна быть пересмотрена в сторону ее уменьшения, передает Интерфакс-Украина. Контракт Коболева истекает в марте 2019 года. 

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"При рассмотрении вопроса о продлении контракта мы должны пересмотреть условия оплаты труда. Потому что я считаю, что по действующему контракту заработная плата сверхвысокая", - сказал Гройсман.

Владимир Гройсман объясняет свою позицию начальным ростом экономики Украины, где на этом этапе такие выплаты "являются неприемлемыми". 

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"Я не хочу говорить о заслугах или отсутствии заслуг у менеджмента, но я могу сказать, что для Украины и для экономики, которая только начинает расти, такие выплаты являются неприемлемыми", - пояснил глава Украинского правительства.

В заключении он добавил, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз-Украина" проинформирован о позиции правительства.

"Я буду ожидать адекватной реакции Совета", - резюмировал премьер.

Ранее сообщалось, сколько заработали министры Кабмина и их заместители в ноябре. Лидером по зарплатам в ноябре стал министр иностранных дел Павел Климкин. В большинстве заместители получают больше своих начальников.

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Теги: заработная плата, зарплата госслужащих в украине, Коболев, Владимир Гройсман, премьер-министр, глава нафтогаза, Нафтогазман
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Комментариев (5)
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Антибес    29.12.2018, 13:00
Оценка:  0
Антибес
Пейсатый толстопуз,Кобель за такой гнилой базар в свой адрес,на тебя заднюю лапу поднммет!
Операторська    29.12.2018, 12:58
Оценка:  +1
Операторська
а раніше не бачили? а ще нач. Укрпошти за що таку зарплату маЄ? за те, що хотів закрити відділення пошти? і т.д. ...
гость  (аноним)  29.12.2018, 12:55
Оценка:  +1
гость
Кобла! Верни незаконную "премию" от мамаши из сшп!
гость  (аноним)  29.12.2018, 12:52
Оценка:  +1
гость
Цепная реакция: пэдро предложил снизить зп гросе, тот в свою очередь кобелю. И только аппетиты потроху некому урезать... по крайней мере украине.
NYKITA    29.12.2018, 12:52
Оценка:  +2
NYKITA
Да уже можно уменьшать - после того как столько нахватал.
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