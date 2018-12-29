"Зарплата слишком высокая": Гройсман предложил снизить оплату Коболеву

Премьер-министр Украины выступил за пересмотр контракта с главой Нафтогаза.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что зарплата Андрея Коболева, главы Нафтогаза, должна быть пересмотрена в сторону ее уменьшения, передает Интерфакс-Украина. Контракт Коболева истекает в марте 2019 года.

Читай также: В Украине реальная зарплата выросла на 13% - Рева

"При рассмотрении вопроса о продлении контракта мы должны пересмотреть условия оплаты труда. Потому что я считаю, что по действующему контракту заработная плата сверхвысокая", - сказал Гройсман.

Владимир Гройсман объясняет свою позицию начальным ростом экономики Украины, где на этом этапе такие выплаты "являются неприемлемыми".

Читай также: Средняя зарплата по областям в Украине выросла: Инфографика

"Я не хочу говорить о заслугах или отсутствии заслуг у менеджмента, но я могу сказать, что для Украины и для экономики, которая только начинает расти, такие выплаты являются неприемлемыми", - пояснил глава Украинского правительства.

В заключении он добавил, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз-Украина" проинформирован о позиции правительства.

"Я буду ожидать адекватной реакции Совета", - резюмировал премьер.

Ранее сообщалось, сколько заработали министры Кабмина и их заместители в ноябре. Лидером по зарплатам в ноябре стал министр иностранных дел Павел Климкин. В большинстве заместители получают больше своих начальников.