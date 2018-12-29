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Фирташ ворует 1 млрд долларов ежегодно через облгазы – Коболев

Комментариев: 4
Андрей Коболев обвинил Дмитрия Фирташа в воровстве денег посредством облгазов.
Андрей Коболев обвиняет Дмитрия Фирташа в воровстве денег через облгазы
Андрей Коболев обвиняет Дмитрия Фирташа в воровстве денег через облгазы
facebook.com/andriy.kobolyev

Глава правления Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что областные газовые компании Дмитрия Фирташа ежегодно приносят его владельцу от 500 тыс до 1 млрд долларов, так как "воруют от 1,5 до 3 миллиардов кубометров газа в год", передают Финансы. 

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"До сих пор действует неэффективная схема, когда есть посредники (на рынке газовых услуг, - Ред.). Эти посредники, по нашим оценкам (будем называть все своими именами), воруют от 1,5 миллиарда до 3 миллиардов кубических метров газа в год", - отметил он.

Он сообщает, что газо сбытовые компании являются "юридическими придатками облгазов", а в свою очередь они, около 80%, контролируются Фирташем. 

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"В этих компаниях "бешеные" долги перед Группой Нафтогаз. Я думаю, что эти долги они возвращать не собираются. Я это расцениваю как деньги, которые вряд ли когда-нибудь вернутся", - сказал Коболев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за пересмотр контракта с главой Нафтогаза и предложил снизить оплату Коболеву.

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Теги: нафтогаз, Дмитрий Фирташ, Андрей Коболев, облгазы
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Комментариев (4)
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fkrfyfan    29.12.2018, 19:09
Оценка:  +1
fkrfyfan
Что деньги у мамаши в америке заканчиваются?
Септемберг    29.12.2018, 18:18
Оценка:  0
Септемберг
Клоун)) Фирташ организовал первый договор по газу в Украину по 50 ,имел с каждой тонны 1 доллар.Юльку тогда перекосорылило и она стала 30 с каждой тонны брать-предприятиям продавала по 80.Последующие уже гребли лопатами))
Септемберг    29.12.2018, 18:20
Оценка:  0
Септемберг
А сейчас тот же Коболь уже вообще обнаглел-премии себе милионные в долларах на маманю пишет))А сколько гребут с цены-и Богу не ведомо))Так что масштаб того нищего фирташа-курам на смех по сравнению с нынешними загребалами-беспределами))
donizete    29.12.2018, 18:56
Оценка:  +2
donizete
Коболев такой же вор как и Фирташ. А то 1 доллар, 1 доллар.
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