Фирташ ворует 1 млрд долларов ежегодно через облгазы – Коболев

Андрей Коболев обвинил Дмитрия Фирташа в воровстве денег посредством облгазов.

Глава правления Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что областные газовые компании Дмитрия Фирташа ежегодно приносят его владельцу от 500 тыс до 1 млрд долларов, так как "воруют от 1,5 до 3 миллиардов кубометров газа в год", передают Финансы.

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"До сих пор действует неэффективная схема, когда есть посредники (на рынке газовых услуг, - Ред.). Эти посредники, по нашим оценкам (будем называть все своими именами), воруют от 1,5 миллиарда до 3 миллиардов кубических метров газа в год", - отметил он.

Он сообщает, что газо сбытовые компании являются "юридическими придатками облгазов", а в свою очередь они, около 80%, контролируются Фирташем.

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"В этих компаниях "бешеные" долги перед Группой Нафтогаз. Я думаю, что эти долги они возвращать не собираются. Я это расцениваю как деньги, которые вряд ли когда-нибудь вернутся", - сказал Коболев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за пересмотр контракта с главой Нафтогаза и предложил снизить оплату Коболеву.