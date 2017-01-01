Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коболев прокомментировал намерение Кабмина разорвать с ним контракт

Комментариев: 0
Руководитель Нафтогаза заявил, что его зарплата определена постановлением Кабмина, поэтому предложение пересмотреть контракт при сохранении постановления - нелогично.
Андрей Коболев считает пересмотр его зарплаты нарушением закона
Андрей Коболев считает пересмотр его зарплаты нарушением закона
facebook.com/andriy.kobolyev

Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что намерение Кабмина разорвать контракт с руководством компании может повлиять на ход переговоров с российским Газпромом в Брюсселе. Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу, 18 января, сообщает УНН.

Читай также: Газпром сорвал технические консультации по транзиту газа – МИД

Вместе с тем, он отметил, что намерен ехать на переговоры.

"У меня не было переговоров с Кабмином. Я знаю дискуссию, по сути это прекращение контракта с 22 марта. Может ли это на переговоры повлиять? Думаю, что может. Тем не менее, команда Нафтогаза поедет и будет вести переговоры. И как глава Нафтогаза к этой дискуссии я давно готов", - отметил Коболев.

Читай также: Берлин: Северный поток-2 уже не остановить

Он также подчеркнул, что его зарплата была определена в соответствии с действующим постановлением КМУ, поэтому заявление премьера о необходимости пересмотреть контракт с председателем правления НАК при сохранении соответствующего постановления КМУ выглядит нелогичным.

При этом он добавил, что принято решение о пересмотре контракта с правлением НАК нарушает нормы закона.

Ранее сообщалось, что Гройсман предложил снизить оплату Коболеву. Премьер-министр Украины выступил за пересмотр контракта с главой Нафтогаза.

Поделись:
Теги: Газпром, Нафтогаз, переговоры, контракт, зарплата, Андрей Коболев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь