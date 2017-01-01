Коболев прокомментировал намерение Кабмина разорвать с ним контракт

Руководитель Нафтогаза заявил, что его зарплата определена постановлением Кабмина, поэтому предложение пересмотреть контракт при сохранении постановления - нелогично.

Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что намерение Кабмина разорвать контракт с руководством компании может повлиять на ход переговоров с российским Газпромом в Брюсселе. Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу, 18 января, сообщает УНН.

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Вместе с тем, он отметил, что намерен ехать на переговоры.

"У меня не было переговоров с Кабмином. Я знаю дискуссию, по сути это прекращение контракта с 22 марта. Может ли это на переговоры повлиять? Думаю, что может. Тем не менее, команда Нафтогаза поедет и будет вести переговоры. И как глава Нафтогаза к этой дискуссии я давно готов", - отметил Коболев.

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Он также подчеркнул, что его зарплата была определена в соответствии с действующим постановлением КМУ, поэтому заявление премьера о необходимости пересмотреть контракт с председателем правления НАК при сохранении соответствующего постановления КМУ выглядит нелогичным.

При этом он добавил, что принято решение о пересмотре контракта с правлением НАК нарушает нормы закона.

Ранее сообщалось, что Гройсман предложил снизить оплату Коболеву. Премьер-министр Украины выступил за пересмотр контракта с главой Нафтогаза.