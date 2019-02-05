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Коломойский отсудил у Приватбанка 25 миллионов

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Суд удовлетворил иск против банка в пользу компании Коломойского. Финучреждение должно заплатить в пользу истца 24,8 миллиона гривен.
Коломойский отсудил у Приватбанка деньги
Коломойский отсудил у Приватбанка деньги
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Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО Акватера Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова к ПриватБанку и взыскал с него в пользу истца 24,8 миллиона гривен. Об этом сообщает Finbalancе со ссылкой на постановление суда от 18 декабря. 

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Согласно судебным материалам, Акватера передала в ипотеку для НБУ недвижимое имущество (по адресу г. Днепр, ул. Чкалова, 27; согласованная стоимость - 24,5 млн грн) в качестве обеспечения долговых обязательств Приватбанка перед Нацбанком по кредиту рефинансирования.

В августе 2017 года НБУ обратился к ООО Акватера с требованием погасить задолженность ПриватБанка по соответствующему договору рефинансирования на сумму 4,4 млрд гривен.

Уже в октябре Акватера уплатила Нацбанку 24,9 млн грн (в объеме обеспеченных обязательств по ипотечному договору) и обратилась в Приват, потребовав у него вернуть выплаченные НБУ деньги, также заменить кредитора в обязательстве. 

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Согласно документу, Приватбанк тогда это требование в добровольном порядке не выполнил, поэтому истец и обратился в суд.

Хозсуд пришел к выводу, что "Акватера" на законных основаниях выплатило НБУ 24,9 млн грн в счет погашения части долга ПриватБанка, поэтому имеет право требовать у финучреждения возмещение уплаченной суммы.

Ранее сообщалось, что в Крыму продали более половины национализированного на полуострове имущества украинского олигарха Игоря Коломойского.

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Теги: суд, Коломойский, ПриватБанк, Игорь Коломойский, Приватбанк новости
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.02.2019, 16:18
Оценка:  0
гость
ха, ха... вот так разводят на бюджетные деньги! яркий ворюга и аферист этот коломойский!!! украл выведя кучу денег из привата, а теперь ещё и компенсацию получит! яркий лохотрон! а всё это перекроют народными деньгами! Украинская "европа" это -опа!
Sancho-s    05.02.2019, 15:26
Оценка:  +1
Sancho-s
Топите зрадо...бы за зелёнку дальше, скоро штаны последние отдавать его хозяину придётся...
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