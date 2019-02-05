Коломойский отсудил у Приватбанка 25 миллионов

Суд удовлетворил иск против банка в пользу компании Коломойского. Финучреждение должно заплатить в пользу истца 24,8 миллиона гривен.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО Акватера Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова к ПриватБанку и взыскал с него в пользу истца 24,8 миллиона гривен. Об этом сообщает Finbalancе со ссылкой на постановление суда от 18 декабря.

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Согласно судебным материалам, Акватера передала в ипотеку для НБУ недвижимое имущество (по адресу г. Днепр, ул. Чкалова, 27; согласованная стоимость - 24,5 млн грн) в качестве обеспечения долговых обязательств Приватбанка перед Нацбанком по кредиту рефинансирования.

В августе 2017 года НБУ обратился к ООО Акватера с требованием погасить задолженность ПриватБанка по соответствующему договору рефинансирования на сумму 4,4 млрд гривен.

Уже в октябре Акватера уплатила Нацбанку 24,9 млн грн (в объеме обеспеченных обязательств по ипотечному договору) и обратилась в Приват, потребовав у него вернуть выплаченные НБУ деньги, также заменить кредитора в обязательстве.

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Согласно документу, Приватбанк тогда это требование в добровольном порядке не выполнил, поэтому истец и обратился в суд.

Хозсуд пришел к выводу, что "Акватера" на законных основаниях выплатило НБУ 24,9 млн грн в счет погашения части долга ПриватБанка, поэтому имеет право требовать у финучреждения возмещение уплаченной суммы.

Ранее сообщалось, что в Крыму продали более половины национализированного на полуострове имущества украинского олигарха Игоря Коломойского.