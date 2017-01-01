В Укрзализныце рассказали о подорожании билетов

По его словам, пассажирские перевозки Укрзализныця полностью субсидирует из грузовых, покрывая большой ущерб. В частности, в прошлом году убытки компании от пассажирских перевозок составили 10 миллиардов гривен.

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"К сожалению, дебет с кредитом перестает сходиться, стоимость топлива, электроэнергии систематически растет, и мы вынуждены так же корректировать цену на билеты, поскольку не получаем не только поддержки из государственного бюджета, но и возмещения за перевозку льготных категорий граждан от местных органов самоуправления, что дает нам еще минус 800 миллионов гривен в год. Соответственно, ничего не может существовать даром. Или это кто-то будет платить, так, как это было отстроено в начале в законодательстве, в бюджете разных уровней, или мы должны поднимать (тарифы - ред) Для того, чтобы удерживать и балансировать Укрзализныцю на ключевом результате ", - заявил Рязанцев.