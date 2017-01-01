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В Укрзализныце рассказали о подорожании билетов

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Стоимость билетов на поезда выростут дважды, но на сколько точно пока не говорят. Финплан компании учитывает подорожание на 24%.
За два года Укрзалицзныця повысить стоимость билетов почти на 50%
За два года Укрзалицзныця повысить стоимость билетов почти на 50%
facebook.com/Ukrzaliznytsia
В текущем году Укрзализныця планирует дважды повысить тарифы на пассажирские перевозки. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщил директор по экономике и финансам Укрзализныци Андрей Рязанцев, пишет Укринформ

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"В этом году мы в финансовом плане предусматриваем двухэтапное повышение стоимости перевозок", - заявил Рязанцев.

По его словам, пассажирские перевозки Укрзализныця полностью субсидирует из грузовых, покрывая большой ущерб. В частности, в прошлом году убытки компании от пассажирских перевозок составили 10 миллиардов гривен. 

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"К сожалению, дебет с кредитом перестает сходиться, стоимость топлива, электроэнергии систематически растет, и мы вынуждены так же корректировать цену на билеты, поскольку не получаем не только поддержки из государственного бюджета, но и возмещения за перевозку льготных категорий граждан от местных органов самоуправления, что дает нам еще минус 800 миллионов гривен в год. Соответственно, ничего не может существовать даром. Или это кто-то будет платить, так, как это было отстроено в начале в законодательстве, в бюджете разных уровней, или мы должны поднимать (тарифы - ред) Для того, чтобы удерживать и балансировать Укрзализныцю на ключевом результате ", - заявил Рязанцев.

Вместе с тем он отметил, что пока не может объявлять, насколько вырастут тарифы, поскольку для этого нужно видеть "соотношение убытков объемам выручки за последние несколько месяцев".
 
Ранее сообщалось, что за хищения в Укрзализныце задержан помощник нардепа. На момент совершения преступления бывший чиновник занимал должность помощника одного из народных депутатов.
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Теги: Укрзалізниця, цены на проезд, железная дорога, билеты, Укрзализныця, стоимость билетов, подорожание проезда, повышение тарифов
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