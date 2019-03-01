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Коболев заявил о победе в Гааге по активам в Крыму

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Украинской компании удалось доказать, что юрисдикция арбитража распространяется на случай с Крымом, а также виновность РФ в захвате активов.
Сумму ущерба арбитраж установит позже
Сумму ущерба арбитраж установит позже
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Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявляет, что компания получила положительное решение от арбитража в Гааге по делу об утрате активов компании из-за аннексии Крыма, сообщает Европейская правда в пятницу, 1 марта. 

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"Мы получили решение арбитража в Гааге, где рассматривался иск к РФ по утраченным активов в Крыму и на шельфе Черного моря. Решение является положительным, мы смогли доказать в трибунале факт того, что юрисдикция распространяется на этот случай, доказали, что Россия как государство виновна в потере активов и должен выплатить компенсацию в сумме до 5 млрд долларов, но решение по сумме будет предметом следующего слушания позже в этом году ", - сказал Коболев.

Он отметил, что особенность решения заключается в том, что история захвата активов в Крыму отличается от дел других истцов.
 
"Самопровозглашенная власти Крыма строит доказательную базу в том, что они якобы национализировали активы Нафтогаза своим решением. Нам удалось доказать, что захват произошел РФ одновременно или после аннексии Крыма. Именно доказательство этого факта мы считаем главной победой", - подчеркнул Коболев. 

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Дополнительные сложности по делу Нафтогаза вызывают вопросы даты начала российского контроля над полуостровом.

"Мы считаем, что захват произошел в момент аннексии, все что было до этого, это были попытки скрыть ответственность России. Есть даты документов, когда незаконная власть демонстрировала, что она якобы национализировала активы, документы датированы кажется февралем 2014-го", - сказал он.
 
Ранее сообщалось, что ПриватБанк частично выиграл иск в Гааге по активам в Крыму. Арбитражный суд в Гааге вынес решение в пользу Приватбанка по экспроприации активов банка в Крыму.
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Теги: Россия, Гаагский трибунал, Крым, Нафтогаз, активы, аннексия Крыма, Андрей Коболев
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