Трейдеры отказались продавать топливо Укрзализныце – СМИ

Поставщики не продают УЗ дизтопливо, поскольку сомневаются в экономической целесообразности участия в аукционе на предложенных Укрзализныцей условиях.

Укрзализныця более 1,5 месяца не может закупить дизельное топливо из-за отсутствия интереса у компаний-поставщиков. Об этом говорится в материале Экономической правды.

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Как отмечается, последний тендер, объявленный еще 22 декабря прошлого года, до сих пор не состоялся из-за отказа компаний-поставщиков участвовать в торгах. Свои документы на тендер не подали компании Socar, WOG, ОККО и компания Анвитрейд, которая за прошлый год продала Укрзализныце горючего на 2,74 млрд гривен.

"Мы сомневаемся в экономической целесообразности участия в аукционе на предложенных Укрзализныцей условиях", - заявили в Socar.

"Мы не подавали свои предложения, в торгах не участвовали. Невыгодные условия поставки, не видим экономической целесообразности", - прокомментировали в WOG. Читай также: Укрзализныця ввела ограничения из-за нехватки топлива Аналогичный ответ дала пресс-службы Анвитрейд: "Наша компания не принимала участия в последних тендерах УЗ. Торги нас не заинтересовали, поскольку в УЗ ожидали более низкую цену, чем ту, по которой мы готовы были поставлять топливо".

"При этом трейдеры имеют и другие замечания к работе крупнейшего потребителя топлива", - говорится в статье.

"Мы высоко оцениваем риски, связанные с отсутствием надежного механизма выполнения тендерных соглашений. Речь идет об отсутствии четкого графика поставок и задержках с оплатой. Трейдер испытывает финансовые и репутационные убытки. Надеемся, УЗ сделает серьезные шаги для изменения данной ситуации", - отметили в Socar.

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"Среди вещей, которые можно усовершенствовать, - график поставок, что дало бы возможность планировать отгрузки", - заявили в пресс-службе ОККО. Укрзализныце необходимо оптимизировать процесс закупок и улучшить финансовую дисциплину. В идеале она должна перейти на предоплату", - отметили в компании Анвитрейд.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця не может купить дизель и не смотря на нехватку топлива Укрзализныця снова на десять дней продлила срок приема заявок по поставке дизеля.