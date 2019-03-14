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Два вокзала в Украине продадут бизнесу

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Проект по концессии пока будет для Николаевского и Хмельницкого вокзалов.
Хмельницкий и Николаевский вокзалы как раз не слишком маленькие и не слишком большие
Хмельницкий и Николаевский вокзалы как раз не слишком маленькие и не слишком большие
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В интервью Сегодня глава правления Укрзализныци (УЗ) Евгений Кравцов рассказал, что в 2019 году в Украине запускается пилотный проект по концессии железнодорожных вокзалов. 

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"Мы уже в этом году запускаем пилотный проект по концессии двух вокзалов – это Николаевский и Хмельницкий. ... Хмельницкий и Николаевский вокзалы как раз не слишком маленькие и не слишком большие. И оба вокзала нуждаются в расширении и реконструкции. Николаевский вокзал – у него есть большой потенциал", – отметил Кравцов.

Евгений рассказал, что УЗ отрабатывает вопрос привлечения к процессу ЕБРР и Всемирного банка, чтобы провести проверки, технические стадии, подготовить техническую документацию, ведь у Украины немного опыта в проведении концессий.

Он также сказал, что железнодорожный вокзал в Киеве пока продавать не будут. 

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"Учитывая, что Киевский вокзал – самый главный вокзал страны, глупо начинать концессию или использовать новые механизмы с него. Сейчас мы работаем над концепцией самого вокзала, также с архитектурным решением.

Мы хотим не только увеличить его доходность, но и улучшить его как символ не только Киева, но и Украины. Потенциал Киевского вокзала огромный, он и сегодня является образцом архитектуры, но мы можем сделать из него действительно визитку страны", – пояснил Кравцов.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця стала частной. Изменения связаны с необходимостью привести статут компании в соответствии с законом - заявили в компании.

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Теги: Укрзализниця, Евгений Кравцов, концессия, Хмельницкий жд вокзал, Николаевский жд вокзал
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  14.03.2019, 14:36
Оценка:  +2
гость
Какому на х.й бизнесу?! Это государственные (народные) учреждения и такими должны оставаться! А, также пора возвращать украденные у народа облэнерго, облгазы, горнодобывающие предприятия... И нех.й лапшу на уши вешать!
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