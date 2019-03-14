Два вокзала в Украине продадут бизнесу

Проект по концессии пока будет для Николаевского и Хмельницкого вокзалов.

Хмельницкий и Николаевский вокзалы как раз не слишком маленькие и не слишком большие facebook.com

В интервью Сегодня глава правления Укрзализныци (УЗ) Евгений Кравцов рассказал, что в 2019 году в Украине запускается пилотный проект по концессии железнодорожных вокзалов.

Читай также: Вокзал в Нью-Йорке продадут за 35 млн долларов

"Мы уже в этом году запускаем пилотный проект по концессии двух вокзалов – это Николаевский и Хмельницкий. ... Хмельницкий и Николаевский вокзалы как раз не слишком маленькие и не слишком большие. И оба вокзала нуждаются в расширении и реконструкции. Николаевский вокзал – у него есть большой потенциал", – отметил Кравцов.

Евгений рассказал, что УЗ отрабатывает вопрос привлечения к процессу ЕБРР и Всемирного банка, чтобы провести проверки, технические стадии, подготовить техническую документацию, ведь у Украины немного опыта в проведении концессий.

Он также сказал, что железнодорожный вокзал в Киеве пока продавать не будут.

Читай также: Укрзализныце на развитие нужно $6 млрд за пять лет

"Учитывая, что Киевский вокзал – самый главный вокзал страны, глупо начинать концессию или использовать новые механизмы с него. Сейчас мы работаем над концепцией самого вокзала, также с архитектурным решением.

Мы хотим не только увеличить его доходность, но и улучшить его как символ не только Киева, но и Украины. Потенциал Киевского вокзала огромный, он и сегодня является образцом архитектуры, но мы можем сделать из него действительно визитку страны", – пояснил Кравцов.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця стала частной. Изменения связаны с необходимостью привести статут компании в соответствии с законом - заявили в компании.