В Нафтогазе разъяснили Гройсману источник премий

Витренко утверждает, что казна получила 56 млрд грн из уплаченных Нафтогазом 136,5 млрд именно в результате победы над Газпромом.

Исполнительный директор Нафтогаз Украина Юрий Витренко в ответ на претензии премьер-министра Владимира Гройсмана о премиях сотрудникам компании объяснил, откуда взяли на это деньги.

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"Нафтогаз в 2018 году уплатил в государственный бюджет 136,5 млрд грн налогов и дивидендов. То есть эти средства поступили от Нафтогаза на счета госказначейства. Чуть меньше половины из этих средств, около 56 млрд грн, поступило на счета госказначейства как результат нашей победы в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту", - написал Витренко в Facebook в пятницу, 15 марта.

Менеджер утверждает, что если бы победа не была получена, и арбитражный трибунал в Стокгольме в своем решении не провел бы соответствующий зачет, то Нафтогаз должен был бы заплатить эти 56 млрд грн (2,1 млрд долл.) не в госказначейство, а Газпрому - за отобраный у него газ.

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"А если бы мы не выиграли в Стокгольмском арбитраже и по контракту на поставку газа, то Нафтогаз должен был бы заплатить Газпрому в 2018 году еще дополнительно около 1,8 млрд долл. за отобранный газ, и около 56 млрд долл. по пункту контракта "бери или плати". В гривнах это около 1,5 триллиона", - заявляет Витренко.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от победы Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже деньги в бюджет не поступали, поэтому не будет платить премии.