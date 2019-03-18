В Нафтогазе разъяснили Гройсману источник премий
Исполнительный директор Нафтогаз Украина Юрий Витренко в ответ на претензии премьер-министра Владимира Гройсмана о премиях сотрудникам компании объяснил, откуда взяли на это деньги.
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Менеджер утверждает, что если бы победа не была получена, и арбитражный трибунал в Стокгольме в своем решении не провел бы соответствующий зачет, то Нафтогаз должен был бы заплатить эти 56 млрд грн (2,1 млрд долл.) не в госказначейство, а Газпрому - за отобраный у него газ.
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"А если бы мы не выиграли в Стокгольмском арбитраже и по контракту на поставку газа, то Нафтогаз должен был бы заплатить Газпрому в 2018 году еще дополнительно около 1,8 млрд долл. за отобранный газ, и около 56 млрд долл. по пункту контракта "бери или плати". В гривнах это около 1,5 триллиона", - заявляет Витренко.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от победы Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже деньги в бюджет не поступали, поэтому не будет платить премии.
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