Где предпочитают работать молодые украинцы

Молодежь чаще всего идет в PR, ІТ или в сферу искусства.

Молодые специалисты чаще всего предпочитают искать работу в маркетинге, рекламе или PR depositphotos.com

Украинцы довольно в раннем возрасте начинают искать работу. Какие сферы молодежь считает самыми привлекательными, пишет Сегодня.

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Эксперты рекрутингового портала hh.ua|grc рассказали, что молодые специалисты чаще всего предпочитают искать работу в маркетинге, рекламе или PR (около 14% соискателей). Также молодежь часто идет в ІТ-сферу (11%), а также в сферу искусства и культуры (8%).

“Такие предпочтения обусловлены необходимостью сочетать работу и учебу — предложения о работе с гибким графиком превалируют именно в перечисленных профсферах. Однако это также доказывает тезис, что технологичность сферы и компаний является достаточно весомым критерием ее выбора как места работы. К тому же, как показало исследование, удобный график и возможность самостоятельно выбирать рабочие часы (которые, опять же, присущи чаще всего именно этим сферам) являются одними из принципиально важных моментов для молодого поколения“, — рассказывают аналитики.

Больше всего молодежь не хочет работать в госучреждениях и некоммерческих организациях. Лишь 0,6% опрошенных молодых людей заявили, что готовы работать в этой сфере.

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Также многие молодые люди интересуются работой в консалтинге и банковском деле.

“Многие небезосновательно полагают, что именно в этих сферах они смогут добиться успеха и хорошо зарабатывать“, — рассказывает Антонина Стадник HR Generalist компании UAPAY.

Молодые специалисты также предпочитают иметь гибкий график работы. Студенты часто идут работать промоутерами, кассирами, официантами, продавцами.

“Очень много зависит от личных качеств человека и его компетенций. Коммуникабельный молодой человек со знанием английского на уровне upper-intermediate может претендовать на позицию Customer Support и работать в поддержке американских пользователей без ущерба для своей учебы. А такой же коммуникатор, но без знания иностранных языков, может устроиться в любой супермаркет в роли продавца-консультанта, работать в call-center или менеджером по продажам“, — комментирует Оксана Огневая, Head of Recruitment and Management Practice портала по поиску работы Jooble.

Напомним, стало известно, сколько зарабатывают украинские фрилансеры.

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