Детский труд в Украине: Какие права имеют подростки, ищущие работу

Украинские дети стали активно искать работу.

Украинские школьники все чаще ищут возможность подработки. Работать дети хотят в свободное от школы время. Но законодательство Украины не разрешает детский труд. Об этом пишет Сегодня.

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HR-эксперт robota.ua Татьяна Пашкина рассказывает, что сегодня на портале размещено множество резюме подростков. Дети ищут саму разнообразную работу: курьер, корректор, дизайнер, продавец-консультант, официант, сотрудник колл-центра и даже су-шеф (помощник шеф-повара).

Эксперт говорит, что подростки, ищущие работу, делятся на две категории:

“Первая категория – дети из малообеспеченных или неблагополучных семей, которых искать работу вынуждают материальные проблемы. Резюме от таких подростков очень мало, ибо они, как правило, ищут работу через знакомых и чаще всего трудятся нелегально. Это могут быть рынки, автомойки, раздача флаеров, какие-то полузаконные кафе-“забегаловки“ и так далее. Резюме на сайтах в основном размещают подростки, у которых денег, выделяемых родителями, не хватает на карманные и другие расходы. Либо не желающих отчитываться перед старшими, почему деньги истрачены на “это“, а не на “то“. Это вторая категория – молодые, но уже стремящиеся быть самостоятельными, люди, которые хотят заработать на какой-то гаджет, модную одежду и так далее, а не просить деньги у родителей“ — говорит Татьяна Пашкина.

Украинское законодательство разрешает официально трудоустраивать детей с 14 лет, если производство не вредное, и лишь во время каникул. В основном, официально дети могут работать с 16 лет.

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Работать дети должны по сокращенному графику: 16-18-летние – 36 часов, 15-16-летние – 24 часа, те, кто старше 14 лет, но моложе 15 лет – тоже 24 часа, но работать им разрешается лишь во время школьных каникул. При этом оплата таким работникам начисляется как за полную рабочую неделю (40 часов).

Работа также не должна быть тяжелой, то есть о физических нагрузках не может быть и речи.

Также работодатели не часто соглашаются брать на работу несовершеннолетних, поскольку уволить их крайне сложно. Уволить тех, кому не исполнилось 18 лет, можно только с согласия районной (городской) службы по делам детей. Даже если подросток не справляется с заданием, прогуливает работу.

“При этом работодатели не имеют никаких льгот ни по налогообложению, ни по начислениям на зарплату несовершеннолетнего в Пенсионный фонд. Очевидно, что в таких условиях у них мало интереса заниматься малолетними работниками. Вот и приходится 14-15 летним соглашаться на работу без оформления, то есть без никаких гарантий, что их не обманут с расчетом, не заставят работать больше положенного, в выходные, во вредных условиях. А если травма – в лучшем случае дадут наличкой денег на лечение и скажут, что тебя никогда не видели“ – говорит Татьяна Пашкина.

Эксперты считают, что законодательство в Украине нужно сделать более лояльным, чтобы подростки смогли работать официально.

“Подростки все равно будут пытаться заработать, так пусть это будет легально. Поработав, они поймут, что такое рынок труда, как соизмеряются его реалии с их “хотелками“, возможно, определятся, где бы они хотели приложить свои силы и умение. Это даст определенную информацию и родителям, куда устроить свое чадо”, - считает Татьяна Пашкина.

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