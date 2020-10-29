Вопросы на собеседовании работодателю: Чек-лист

Какие вопросы стоит задать будущему работодателю, чтобы избежать недоразумений.

Итак, волнующее событие – после поисков работы вашим резюме, наконец-то, заинтересовался работодатель и приглашает вас на собеседование. Однако собеседование – далеко не процедура из разряда «зашли, вышли – дел на двадцать минут». Это самый первый разговор с возможным будущим шефом и в определенной степени от него зависит, будете ли вы вообще работать на предлагаемой вам должности, а если будете – как к вам будут относиться.

Какие вопросы задать работодателю перед собеседованием

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Уточнить, на какую должность вас приглашают. А то вдруг вы собираетесь устраиваться на одну, а вас недопоняли и предлагают другую, ну или не готовы предложить вам именно интересующую вас вакансию. Лучше выяснить этот момент сразу.

Вопрос о том, кто будет проводить с вами собеседование. Пригодится для создания хорошего впечатления непосредственно на собеседовании.

Вопрос о точном адресе места собеседования. Это необходимо, чтобы знать, куда ехать, не ошибиться, не заблудиться и, как следствие – не опоздать.

Уточняющие вопросы. Например, сколько длится собеседование, придется ли заполнять анкету, выполнять тесты или практические задания.

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Вопросы, которые задаются на собеседовании непосредственно, можно условно разделить на несколько групп. Необязательно задавать их в том же порядке, в каком они указаны здесь, а также стоит помнить, что некоторые вопросы «отпадут» в процессе собеседования еще до того, как вы успеете их задать.

Какие вопросы задают при трудоустройстве - Работа и обязанности

1. Каковы мои должностные обязанности? Основное, что нужно узнать на собеседование – а чем, собственно, вы будете там заниматься и за какой участок работы отвечать. В основном это указано в описании вакансии, да и сам работодатель со старта освещает эту тему максимально подробно, однако если не уверены – лучше переспросить, за спрос, как известно, денег не берут.

2. Новая должность или старое рабочее место? От этого зависит, как вы будете строить работу. Так, новая вакансия позволит «заточить» механизм выполнения работы под себя, в то время, как на существующей достаточно долгое время должности придется опираться на уже сформированный набор инструкций.

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3. Вопрос о непосредственном подчинении. Выяснение иерархии компании позволит не попасть впросак с соблюдением субординации. В некоторых компаниях к соблюдению субординации относятся очень строго и подобный факап может стать основанием для увольнения. Плюс, разобравшись в системе иерархии, можно будет понимать, к кому обратиться за помощью и советом, а кого лучше обойти стороной.

4. Вопрос о командировках и дополнительной работе. Очень часто работодатели не указывают в объявлении, что работа подразумевает собой какие-то дополнительные обязанности – к примеру, командировки, или параллельную занятость в других проектах компании. Если для вас это неприемлемо, лучше сказать об этом сразу и закрыть вопрос.

5. Оценка успешности работы сотрудника. У каждой компании может быть свой критерий оценки. Не помешает понимать, как это работает, чтобы не оказаться в конце списка по итогам работы.

Какие вопросы задают при трудоустройстве - Работа и обязанности depositphotos.com

6. Вопрос о нюансах работы. Никогда не бывает так, что объявление содержит абсолютно все особенности работы. Всегда есть масса моментов, о которых не упоминают, но они важны. Поэтому стоит подробнее расспросить эйчара – это лучше, чем судорожно выяснять эти детали уже в процессе трудовой деятельности.

7. Вопрос о примере того, с чем вам предстоит работать. Пригодится для понимания.

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8. Вопрос о повышениях. Например, работа, которую вам предлагают, может не предполагать дальнейшего карьерного роста. Если это принципиальный для вас вопрос – проясните его сразу, чтобы в дальнейшем избежать конфликтов.

9. Вопрос об ответственности сотрудника. Поможет выяснить, стоит ли работа по своим выгодам тех рисков, что она несет с собой.

10. Вопрос о сложности задач. Работа может оказаться легкой, а может – и достаточно трудной. Стоит заранее подготовиться к возможным трудностям.

11. Вопрос о мелких офисных задачах. Например, совершенно неожиданно ваша должность может кроме непосредственно работы предусматривать покупку воды в офис. Или доставку документации шефу на дом. Выяснить этот момент лучше до начала работы, чем в ходе.

Какие вопросы задают при приеме на собеседовании - Испытательный срок

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1. Какие результаты от вас ожидают? Этот вопрос поможет понять, что хочет увидеть от вас работодатель в течение испытательного срока, и сможете ли вы оправдать эти ожидания.

2. Вопрос об особенностях испытательного срока. Какова его длительность, как он оплачивается, какие у кого перед кем будут обязательства, предусмотрено ли оформление и так далее. Такие вопросы могут помочь избежать неприятных сюрпризов – например, если уйдете до конца испытательного срока, а вам откажутся платить на основании того, что вы «не досидели».

Вопросы по поводу заработной платы и мотивации

1. Размер, вид и частота выплаты зарплаты. Конечно, этот момент указывается в самом тексте вакансии, но лучше уточнить. И потом, кандидаты часто «не замечают» приписку в указании заработной платы – «до». К тому же, украинский бизнес повадился оформлять сотрудников на минимальную «белую» зарплату, а разницу – давать в конверте. Если это для вас принципиально – лучше выяснить сразу.

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2. Наличие социального пакета для сотрудников. Многие компании предлагают пакеты дополнительного обеспечения для своих работников. Определенный набор «плюшек» может стать решающим фактором в выборе рабочего места.

3. Переработки – как они оплачиваются и есть ли вообще? Опять же, это вопрос из тех, которые стоит выяснить заранее. Чтобы потом не было внезапных сюрпризов.

Чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в работе, стоит задать рекрутеру вопросы о компании. Попутно они помогут уже вам прояснить для себя какие-то моменты касательно работы компании.

Структура и организация труда на будущей работе

1. Порядок оформления на работу. Это и о сроках оформления, и о необходимых документах – чтобы понимать, что именно нужно готовить для того, чтобы окончательно устроиться на работу.

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2. Соглашение о неразглашении. Ряд компаний требует от сотрудников заключать подобные соглашения с целью нераспространения ими конфиденциальной информации.

3. Дресс-код – есть или нет? Поможет избежать неловкой ситуации, когда в компании вольная форма одежды, а вы придете «закованным» в официальный костюм. Или наоборот, в джинсах и майке туда, где принят именно официальный внешний вид.

4. Порядок взаимодействия между отделами. Даже небольшие фирмы, бывает, испытывают трудности с взаимодействием отделов внутри структуры, а в крупных компаниях ситуация может оказаться еще худшей и отклика от соседнего отдела придется ждать три столетия. Лучше заранее прояснить этот вопрос.

Вопросы, которые «всплывают» редко, но задать их тоже можно:

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1. Рабочий график. Стоит понять, какой он – жесткий или плавающий, фиксированное рабочее время или «вольное посещение».

2. Рабочее пространство и рабочее место. Так, кому-то будет некомфортно в общем офисе, а кому-то личный кабинет покажется клеткой. А еще некоторые компании предлагают сотрудникам использовать в работе собственную технику. Лучше выяснить это все заранее.

3. Обязательно стоит спросить о впечатлении о резюме и общем впечатлении. Первое поможет улучшить документ для будущего, а второе – даст понять, стоит ли вам рассчитывать на должность, или нет.

Вопросы, которые «всплывают» редко, но задать их тоже можно: depositphotos.com

Ранее сообщалось о том, что с начала карантина почти полмиллиона украинцев официально стали безработными.