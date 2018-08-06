Что происходит на рынке труда в Украине: сколько платят и кого ищут

Половина всех обращающихся в центр занятости – граждане с высшим образованием.

Эксперты считают, что рынок труда стабилизируется, однако зарплаты остаются низкими. Незначительное повышение оплаты (в пределах 10%) состоялось далеко не в каждой украинской компании, в связи с чем в стране еще наблюдается отток кадров.

Об этом сообщает Сегодня.

В Государственной службе занятости говорят о том, что занятость населения в этом году начала расти впервые после 2013 г.

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“Мы наблюдаем, что рынок труда на I полугодие 2018 года демонстрирует определенную стабилизацию. Рост занятости населения у нас, по статистике, произошел впервые с 2013 года. Причиной этому является определенный экономический рост. В I квартале 2018 по сравнению с I кварталом прошлого года произошел рост ВВП на 3,1%. Занятое население в Украине впервые с 2013 года увеличилось на 149 тысяч“, – отметил на пресс-конференции и.о. председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Валерий Ярошенко.

Зарплаты растут, но плохо

Несмотря на то, что различные госструктуры периодически радуют украинцев статистикой о растущей заработной плате, она все равно остается достаточно низкой. Так, по данным Госстата средняя номинальная зарплата в июне составила 9 141 грн, поэтому найти достойную работу с хорошей зарплатой у нас в стране не так уж легко, хотя выбор вакансий очень богатый и разнообразный.

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“Сегодня уровень заработной платы в тех вакансиях, которые дает нам работодатель, не высок. Совсем мизерная зарплата у медицинских сестер, продавцов, водителей, швей. В здравоохранении зарплата сегодня составляет в среднем 5747 грн, в образовании – 6958 грн. Это не тот уровень заработной платы, который может удержать квалифицированных работников“, – говорит Ярошенко.

Но стоит отметить, что за первое полугодие 2018 г. большая часть работодателей поднимала зарплату своим сотрудникам. Об этом свидетельствуют данные Международного кадрового портала HeadHunter Украина.

“Треть опрошенных отметила, что в их компаниях повысили зарплату всем сотрудникам без исключения; у 30% – повысили только тем, кто выполнил или перевыполнил план. Еще треть респондентов отметили, что в компаниях, где они работают, не пересматривали заработную плату. И хотя большинство работодателей заявляют об увеличении заработных плат, повышения не были значительными: в основном речь идет о росте на 5-10%“, – отметили в HeadHunter.

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С зарплатой по регионам ситуация остается стабильной, так, наивысшая средняя зарплата была зафиксирована в Киеве – 13553 грн, следом идет Донецкая область – 9774 грн, Киевская – 9480 грн и Днепропетровская – 9 тыс. Но внезапные результаты показали Закарпатская и Ивано-Франковская области, которые в прошлом году были ближе к концу списка по заработной плате: в этом полугодии они вошли в десятку лидеров.

Кто нужен, а кого в избытке

Одна из главных проблем сегодняшнего рынка труда – это профессиональный дисбаланс. Да, у нас очень много людей с высшим образованием, но им не так легко найти работу. Например, половина из тех, кто стоит на учете в службе занятости – это люди с высшим образованием, а в больших городах, таких, как Киев, Одесса, Харьков, Днепр эта цифра и вовсе может достигать 90%. Ведь сейчас востребованными являются далеко не те профессии, для которых нужен диплом ВУЗа.

Ранее сообщалось о том, сколько зарабатывают украинцы за границей.