Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ТОП-5 самых "крутых" стажировок августа

Комментариев: 0
Рейтинг самых интересных стажировок в Украине.
Хорошие деньги можно заработать даже при стажировке
Хорошие деньги можно заработать даже при стажировке
depositphotos.com

Пока одни отдыхают, другие трудятся. Предлагаем вам ознакомиться с подборкой лучших стажировок августа для соискателей с минимальным опытом работы.

Об этом сообщает The Point.

1. Стажер на управляющего магазином в JYSK

Читай также: Как циничные работодатели обманывают украинцев

Международная сеть магазинов приглашает энергичных лидеров, тех, кто заинтересован развивать карьеру в сфере торговли, присоединиться к команде. Возможность стать кандидатом на должность анонсируется в трех городах: в Киеве указан уровень зарплаты 28 000 грн, в Одессе и Харькове – 23 000 грн.

2. Архитектор-стажер в Bilfinger Tebodin Ukraine

Киевский офис международной консалтинговой и инжиниринговой компании предлагает вакансию архитектора-стажера. Требования: студент 3 курса и выше КНУСА; знание AutoCAD, Revit, технического английского языка – желательно. Предлагается перспектива роста в компании, возможность стажировки за границей,  достойная оплата труда.

3. Account manager (intern) в Huawei Ukraine

Офис компании в Киеве приглашает на стажировку студентов старших курсов. Среди требований указаны знание английского на уровне как минимум Intermediate, высшее образование (4 или 5 курс), организационные навыки, готовность к командировкам.

4. Стажер-аналитик в “Райффайзен Банк Аваль“

Читай также: Почему украинские ВУЗы готовят потенциальных безработных

Банк в столице приглашает принять участие в программе стажировки тех, кто хочет попробовать свои силы в направлениях моделирования рисков или риск-аналитики. Пожелания к кандидатам: студент 4-6 курсов (экономическая кибернетика, системный анализ, прикладная математика, статистика), владение английским языком на уровне Intermediate и выше, открытость к обучению и ориентированность на результат. 

5. PR-специалист (стажер) на телеканал 2+2

Вакансия анонсирует, что во время стажировки (Киев) участник будет писать тексты аннотаций, анонсов для прессы, релизов, новостей; делать расшифровку и редакторскую обработку интервью; принимать участие в организации PR-мероприятий. 

Ранее сообщалось о том, сколько зарабатывают украинцы в Италии.

Поделись:
Теги: работа, стажировка, найти работу в украине, найти работу в киеве
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь