ТОП-5 самых "крутых" стажировок августа

Рейтинг самых интересных стажировок в Украине.

Хорошие деньги можно заработать даже при стажировке depositphotos.com

Пока одни отдыхают, другие трудятся. Предлагаем вам ознакомиться с подборкой лучших стажировок августа для соискателей с минимальным опытом работы.

Об этом сообщает The Point.

1. Стажер на управляющего магазином в JYSK

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Международная сеть магазинов приглашает энергичных лидеров, тех, кто заинтересован развивать карьеру в сфере торговли, присоединиться к команде. Возможность стать кандидатом на должность анонсируется в трех городах: в Киеве указан уровень зарплаты 28 000 грн, в Одессе и Харькове – 23 000 грн.

2. Архитектор-стажер в Bilfinger Tebodin Ukraine

Киевский офис международной консалтинговой и инжиниринговой компании предлагает вакансию архитектора-стажера. Требования: студент 3 курса и выше КНУСА; знание AutoCAD, Revit, технического английского языка – желательно. Предлагается перспектива роста в компании, возможность стажировки за границей, достойная оплата труда.

3. Account manager (intern) в Huawei Ukraine

Офис компании в Киеве приглашает на стажировку студентов старших курсов. Среди требований указаны знание английского на уровне как минимум Intermediate, высшее образование (4 или 5 курс), организационные навыки, готовность к командировкам.

4. Стажер-аналитик в “Райффайзен Банк Аваль“

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Банк в столице приглашает принять участие в программе стажировки тех, кто хочет попробовать свои силы в направлениях моделирования рисков или риск-аналитики. Пожелания к кандидатам: студент 4-6 курсов (экономическая кибернетика, системный анализ, прикладная математика, статистика), владение английским языком на уровне Intermediate и выше, открытость к обучению и ориентированность на результат.

5. PR-специалист (стажер) на телеканал 2+2

Вакансия анонсирует, что во время стажировки (Киев) участник будет писать тексты аннотаций, анонсов для прессы, релизов, новостей; делать расшифровку и редакторскую обработку интервью; принимать участие в организации PR-мероприятий.

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