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Офисная работа вредит отношениям и семейному счастью

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Социологи доказали, что офисные работники чаще разводятся, чем остальные.
Люди чаще всего разводятся, если работают в коллективе с молодыми коллегами противоположного пола
Люди чаще всего разводятся, если работают в коллективе с молодыми коллегами противоположного пола
depositphotos.com

Социологи из Швеции исследовали семьи Дании с 1981 по 2002 года и выяснили, что развод 100 тыс пар был связан с местом работы, передает Work.ua.

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Так, выяснилось, что мужчины, работающие в женском коллективе на 15% чаще разводились, чем мужчины, работающие с исключительно мужчинами. Практически такая же ситуация сложилась и с выборкой женщин, только частота развода составила 10%.

Исследование показало, что мужчины с высшим образованием в 2 раза чаще разводились, чем мужчины с более низким уровнем образования. Сравнение проходило между одногодками.

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Мене всего разводов выявлено у мужчин-фермеров и библиотекарей, а также у женщин, работающих в сельском хозяйстве. Фармацевтике и в горной промышленности.

Ученые подтвердили, что люди чаще всего разводятся, если работают в коллективе с молодыми коллегами противоположного пола, например, в таких сферах как отельно-ресторанный бизнес.

Ранее сообщалось, что женщины в Украине зарабатывают гораздо меньше, чем мужчины. Подсчитано, что мужчины зарабатывают на 24% больше.

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Теги: исследование, офисная работа, офисные работники, работа и отношения, исследование офисных работников, развод, развод из-за работы
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