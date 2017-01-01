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МВФ готов к сотрудничеству после выборов

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В Международном валютном фонде ожидают назначения нового правительства Украины.
МВФ готов к сотрудничеству с Украиной после назначения нового Кабмина
МВФ готов к сотрудничеству с Украиной после назначения нового Кабмина
depositphotos.com

Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства, заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Укринформ

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"Миссия Фонда сейчас находится в Киеве, они проводят конструктивные дискуссии с властями относительно развития ситуации, а также экономической политики", - подчеркнул Райс.

На просьбу очертить перспективы дальнейшего взаимодействия, представитель МВФ отметил, что в Фонде ожидают назначения нового правительства Украины.

"Как только новое правительство будет сформировано после выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной", - отметил Райс.

Вместе с тем он не стал комментировать вопрос, представляет ли риски для завершения действующей программы Stand-By для Украины решение о роспуске Верховной Рады Украины и отставки правительства. 

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"Мы не комментируем политические изменения в какой-либо стране, следовательно я не буду комментировать этого в контексте Украины", - отметил Райс.

В связи с этим он вновь подчеркнул, что МВФ будет готов вернуться к сотрудничеству с Украиной после формирования нового правительства, отметив, что "МВФ тесно сотрудничал с Украиной на протяжении последних лет".

Райс также напомнил, что директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард общалась с Владимиром Зеленским, когда поздравляла его с победой на выборах. "Она подчеркнула, что МВФ по-прежнему готов помочь", - отметил представитель Фонда.

Ранее сообщалось, что в МВФ заверили, что работу в Украине никто не прекращал. Миссия продолжает работу по графику.

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Теги: МВФ, досрочные выборы, Кабмин Украины, сотрудничество, Парламентские выборы 2019
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