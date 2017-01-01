У Зеленского заявили о важности МВФ для Украины

На сегодняшний день вопрос стоимости газа не является актуальным со стороны МВФ, заверил Андрей Герус.

Международный валютный фонд является важным партнером для Украины, пока экономика страны достаточно слаба. Об этом сказал в эфире 112 Украина представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в четверг, 23 мая.

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Герус отметил, что МВФ дает Украине возможность иметь макроэкономическую стабильность.

"Представители МВФ находятся в Киеве, переговоры идут. Никто никуда не поехал. Переговоры будут продолжаться, сотрудничество с МВФ является важным. Пока экономика Украины достаточно слаба, МВФ является важным партнером, что позволяет нам иметь макроэкономическую стабильность", – сказал Андрей Герус.

Он добавил, что в Украине и дальше будут проводить переговоры "ради того, чтобы продолжать сотрудничество с МВФ".

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Также Герус заявил, что нет оснований для повышения тарифов на газ в ближайшие несколько месяцев.

"Если мы говорим о цене газа, то цену на газ устанавливает Кабмин, но на сегодняшний день нет никаких требований по цене газа. Этот пункт меморандума (с МВФ – ред.) является выполненным. Я не вижу оснований, чтобы в ближайшие несколько месяцев тарифы выросли. Я думаю, что не будут расти тарифы, нет таких оснований", – сказал представитель президента в правительстве.

Ранее сообщалось, что МВФ готов к сотрудничеству после выборов. В Международном валютном фонде ожидают назначения нового правительства Украины.