В НБУ рассказали, как роспуск Рады повлиял на валюту

Глава Нацбанка пока не видит поводов для кризиса, но уже заметил колебания.

На сегодня мы не видим каких-то существенных потрясений на финансовом, валютном рынке, в банковском секторе - заверил Смолий flickr.com

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что политическая неопределенность в Украине в связи с роспуском Верховной Рады и возможной отставкой Кабинета министров пока не оказала существенного влияния на финансовый рынок Украины, несмотря на негативную динамику по еврооблигациям, передает Сегодня.

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"Выборы происходят в каждой стране, и в период выборов есть определенная турбулентность. На сегодня мы не видим каких-то существенных потрясений на финансовом, валютном рынке, в банковском секторе. Ситуация понятная, контролируемая, ожидаемая. Я не вижу признаков кризиса", – сказал Смолий.

Глава ведомства, напомнил, что 21 мая Нацбанк даже выходил на межбанковский валютный рынок с покупкой валюты и пополнил золотовалютные резервы на 20 млн долларов.

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"Сегодня, после вчерашних новых заявлений, каких-то существенных колебаний на валютном рынке мы не ощущаем. Обычная ситуация", – добавил глава НБУ.

Ранее сообщалось, что ВБ назвал Украину беднейшей в регионе. Уровень бедности в стране все еще выше, чем был до кризиса 2014-2015 годов.