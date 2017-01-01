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В НБУ рассказали, как роспуск Рады повлиял на валюту

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Глава Нацбанка пока не видит поводов для кризиса, но уже заметил колебания.
На сегодня мы не видим каких-то существенных потрясений на финансовом, валютном рынке, в банковском секторе - заверил Смолий
На сегодня мы не видим каких-то существенных потрясений на финансовом, валютном рынке, в банковском секторе - заверил Смолий
flickr.com

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что политическая неопределенность в Украине в связи с роспуском Верховной Рады и возможной отставкой Кабинета министров пока не оказала существенного влияния на финансовый рынок Украины, несмотря на негативную динамику по еврооблигациям, передает Сегодня. 

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"Выборы происходят в каждой стране, и в период выборов есть определенная турбулентность. На сегодня мы не видим каких-то существенных потрясений на финансовом, валютном рынке, в банковском секторе. Ситуация понятная, контролируемая, ожидаемая. Я не вижу признаков кризиса", – сказал Смолий.

Глава ведомства, напомнил, что 21 мая Нацбанк даже выходил на межбанковский валютный рынок с покупкой валюты и пополнил золотовалютные резервы на 20 млн долларов. 

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"Сегодня, после вчерашних новых заявлений, каких-то существенных колебаний на валютном рынке мы не ощущаем. Обычная ситуация", – добавил глава НБУ.

Ранее сообщалось, что ВБ назвал Украину беднейшей в регионе. Уровень бедности в стране все еще выше, чем был до кризиса 2014-2015 годов.

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Теги: роспуск Рады, НБУ, Яков Смолий, роспуск Рады и валюта, валюта в Украине, валютный рынок в украине
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