Беларусь установила тарифы на прокачку "грязной" нефти

Тариф на транспортировку одной тонны нефти от границы с Польшей в Россию составит более пяти долларов.

Беларусь установила тарифы на услуги по транспортировке "грязной" нефти по магистральным трубопроводам ОАО Гомельтранснефть Дружба и Полоцктранснефть Дружба в направлении российской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Унеча. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) во вторник, 28 мая.

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В соответствии с документом, стоимость транспортировки одной тонны нефти по маршруту ЛПДС Мозырь – Унеча (Высокое) составит 70,44 российских рублей ($1,09 – ред.). Этот тариф соответствует тарифу на прокачку 1 тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) – ЛПДС Мозырь, установленному с 1 февраля текущего года.

Тариф на транспортировку одной тонны нефти по маршруту нефтеперекачивающая станция (НПС) Кобрин (граница Беларуси и Польши) – Унеча (Высокое) составит 330,53 российских рублей ($5,13 – ред.).

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Также постановлением белорусского министерства установлен тариф на прокачку 1 тонны нефти по маршруту Унеча-Полоцк-Невель в размере 191,2 российских рублей ($2,97 – ред.).

"Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 23 мая 2019 года, и действует до 1 октября 2019 года", – отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Total приостановил работу НПЗ в Германии из-за "грязной" нефти. Ряд установок завода Total на востоке ФРГ временно остановлены для технических проверок после поставок загрязненной российской нефти.