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Банки Украины снизили депозитные ставки для доллара и евро: Инфографика

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Ставки для всех валют, включая гривны, упали по итогам последней недели.
Депозитные ставки снизились с апреля по май
Депозитные ставки снизились с апреля по май
depositphotos.com

Обзор актуальных депозитных программ в банках Украины свидетельствует о том, что процентные ставки для всех валют снижены, передает Liga.Net. Приведенные данные являются средними и могут незначительно отличаться в разных банках.

Динамика средних процентных ставок по депозитам
Динамика средних процентных ставок по депозитам
liga.net

Ставки по депозитам в гривне 

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Ставки по вкладам выше года снизились на 0,07 п. п. – до 14,13% годовых. Ставки по депозитам на срок от 6 до 12 месяцев просели не так заметно – на 0,03 п. п. до 14,73% годовых. Сбережения на период от 3 до 6 месяцев снизили среднюю ставку на 0,02 п.п. и предлагают 14,04% годовых.

Депозиты сроком от месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п. до 12,02% годовых. Вклады периодом до месяца не изменили стоимость – 10,5% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 8,24% годовых.

Ставки по депозитам в долларах 

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За бессрочные сбережения банки предлагают 0,69% годовых. Вклады сроком менее месяца упали в цене на 0,08 п.п. до 1,33% годовых. Депозиты на срок от месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п. до 1,21% годовых.

Доходность сбережений периодом от 3 месяцев до полугода снизилась на 0,03 п.п. и составляет 2,41% годовых. Вклады на срок от полугода до года потеряли 0,02 п.п. и предлагают 3,02% годовых. Депозиты на периоды свыше года снизили стоимость на 0,06 п.п. до 3,09% годовых.

Ставки по депозитам в евро 

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Бессрочные сбережения предлагают 0,50% годовых. Вклады на срок менее месяца стали лидером падения доходности, они сбросили 0,10 п.п. до 0,97% годовых. Депозиты сроком от месяца до 3 подешевели на 0,02 п.п. до 1,2% годовых.

Стоимость вкладов периодом от 3 до 6 месяцев снизилась на 0,03 п.п. до 1,68% годовых. Депозиты на период от 6 месяцев до года потеряли 0,02 п.п., их средняя ставка составляет 2,19% годовых. Сбережения на сроки свыше года опустились в цене на 0,07 п.п. и предлагают 2,39% годовых.

Средние ставки по депозитам для разных валют
Средние ставки по депозитам для разных валют
liga.net

Ранее сообщалось, как выбрать депозит, из которого не исчезнут ваши деньги. При оформлении депозита необходимо изучить все нюансы договора.

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