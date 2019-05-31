Скандал в Межигорье: Кому отдали резиденцию и что с ней будет

Активисты, управляющие резиденцией с времен побега Януковича, заявляют, что не отдадут ее вплоть до вооруженного сопротивления.

На данный момент, 200 человек удерживают 170 га земли и 90 сооружений без помощи государства depositphotos.com

Управлять Межигорьем чиновники государственного органа АРМА - Агентства по розыску и менеджмента активов позволили частной фирме, чтобы, как говорят, получать прибыль.

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Активисты, которые управляли резиденцией с 2014 года после изгнания оттуда Виктора Януковича, обещают не допустить на территорию новую команду управляющих – вплоть до вооруженного сопротивления, передает ТСН.

На данный момент, 200 человек удерживают 170 га земли и 90 сооружений без помощи государства.

Такой усиленной охраны, которая сейчас в Межигорье, не было со времен Януковича. Службу несут Нацгвардия и спецназ. У них, говорят, приказ не допустить беспорядков.

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“Проводили инструктаж, что должен быть рейдерский захват“, - говорит охранник.

“Достало это все! Как такое возможно? Это что - бизнес-объект? Это народное имущество!“, - говорит комендант.

“До войны не должно дойти, мы не готовы. Но здесь очень многие общины и военных, которые помогают нам удерживать“, - говорит администратор.

Активисты уверяют, что сохранили описанное ГПУ еще в феврале 2014 года имущество, а также рассказывают, что втрое увеличили зоопарк.

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Шестой год персонал мечтает об одном - создании здесь государственного заповедника. Как только Межигорье получит этот официальный статус – они, убеждают, готовы отсюда уйти. А то, что чиновники позволили хозяйничать сначала бизнесмену, называют “позорным дерибаном“.

Руководителю компании, которая вчера выиграла тендер, - 33 года, политолог-магистр, работал в США, в 2016-м был помощником депутата Евгения Мураева. Его фирма – малоизвестная и на счету имеет миллион гривен. Бизнесмен успокаивает, что персонал Межигорья разгонять не будет. Потому что своих имеет только около 20 сотрудников.

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“Мы будем действовать только по закону. Я немножко не понимаю истерии, которая происходит. Сначала надо туда зайти, чтобы что-то делать. Мы должны провести инвентаризацию вместе с АРМОЙ и полицией. После этого подпишем договор. Дальше будем видеть, как оно будет“, - отметил бизнесмен, новый управляющий Межигорьем Алексей Вороненко.

Конкурс на победителя проводило Агентство менеджмента активами на протяжении семи месяцев.

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Чиновники нынешних хозяев-активистов позорили с первых дней, провести независимый аудит – отказывались. И уверяли, что только в руках настоящих бизнесменов Межигорье может стать эффективным и прибыльным объектом. В январе АРМА уже пыталась передать резиденцию фельдшеру из Белой Церкви, фирма которого с капиталом в тысячу гривен.

“В этот раз увеличили уставный фонд до миллиона, это для них копейки. Фирма такая же “рога и копыта“ фактически фиктивная“, - говорит юрист Межигорье Екатерина Кувита.

“Есть решение забрать эту территорию или с целью ее разделить на части, или вернуть бывшему владельцу, который мечтает вернуться. Стоит за этим Партия регионов“, - говорит юрист Межигорье Дмитрий Карп.

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“Это абсолютная ложь. Да, я был помощником Евгения Мураева. Но что такое помощник? Когда у него начиналась деструктивная позиция, я для себя принял решение уйти от него“, - говорит Алексей Вороненко.

Активисты планируют отменить результат конкурса через суд, по поддержку пошли еще и в Верховную Раду. Депутаты обратились в Госбюро расследований с заявлением проверить действия чиновников АРМЫ.

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“Когда Межигорье возвращается людям Януковича – это огромная беда для нас всех, это символическая беда. Вы нарушаете закон! Никаких ограничений относительно передачи общественным организациям не существует. В законе четко написано, что нужно, чтобы это было юридическое лицо, каждая является таким лицом“, - говорит народный депутат Егор Соболев.

Как провести повторный конкурс - никто пока не понимает. В АРМЕ чиновники на сайте обнародовали заявление, что готовы к диалогу. В то же время жалуются, что интерес бизнеса к Межигорью падает и найти нового управляющего им было не так-то и просто.

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Ранее сообщалось, что стало известно за сколько и кому сдали в аренду квартиру Януковича. За квартирой также числятся несколько сотен тысяч грн долгов по коммуналке.