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НБУ продавал валюту впервые за три месяца

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Последний раз центробанк продавал валюту на межбанке в середине марта. На прошлой неделе НБУ продал 43 млн долларов для поддержания гривны.
НБУ пришлось продавать валюту для поддержания гривны
НБУ пришлось продавать валюту для поддержания гривны
Getty Images

Национальный банк в последнюю неделю мая купил на межбанковском валютном рынке $11,5 млн, однако продал $43 млн. Последний раз нетто-продавцом валюты центробанк был на неделе с 11 по 15 марта. 

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Как сообщает пресс-служба НБУ, все $43 млн было проданы как интервенции по единому курсу (с использованием инструмента matching), тогда как покупка $11,5 млн была осуществлена в начале недели по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching).

"На фоне ухудшения внешних финансовых условий для стран с развивающимися рынками, а также усиления неопределенности в Украине, в конце месяца гривня находилась под девальвационным давлением", – говорится в сообщении. 

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Отмечается, что за минувшую неделю гривна потеряла 52 копейки (почти на 2%), подешевев до 26,85 за доллар, Однако в целом за май обменный курс гривны снизился немногим менее чем на 1%.

В целом с начала года НБУ купил на рынке $1316,7 млн, продал – $231,43 млн, в том числе в мае соответственно $203,6 млн и $43 млн, тогда как в апреле – $321,5 млн и $21,6 млн.

Ранее сообщалось, что в НБУ назвали пиковые периоды выплат госдолга. Нацбанку следует продолжать выкупать валюту на межбанке с целью увеличить международные резервы, отметил Богдан Данилишин.

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Теги: НБУ, Нацбанк, Межбанк, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, доллар на межбанке
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