НБУ продавал валюту впервые за три месяца

Последний раз центробанк продавал валюту на межбанке в середине марта. На прошлой неделе НБУ продал 43 млн долларов для поддержания гривны.

Национальный банк в последнюю неделю мая купил на межбанковском валютном рынке $11,5 млн, однако продал $43 млн. Последний раз нетто-продавцом валюты центробанк был на неделе с 11 по 15 марта.

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Как сообщает пресс-служба НБУ, все $43 млн было проданы как интервенции по единому курсу (с использованием инструмента matching), тогда как покупка $11,5 млн была осуществлена в начале недели по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching).

"На фоне ухудшения внешних финансовых условий для стран с развивающимися рынками, а также усиления неопределенности в Украине, в конце месяца гривня находилась под девальвационным давлением", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что за минувшую неделю гривна потеряла 52 копейки (почти на 2%), подешевев до 26,85 за доллар, Однако в целом за май обменный курс гривны снизился немногим менее чем на 1%.

В целом с начала года НБУ купил на рынке $1316,7 млн, продал – $231,43 млн, в том числе в мае соответственно $203,6 млн и $43 млн, тогда как в апреле – $321,5 млн и $21,6 млн.

Ранее сообщалось, что в НБУ назвали пиковые периоды выплат госдолга. Нацбанку следует продолжать выкупать валюту на межбанке с целью увеличить международные резервы, отметил Богдан Данилишин.