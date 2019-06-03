Полный вирусов ноутбук продали за 1,3 млн долл с молотка

Устройство несет в себе символ самой страшной новой угрозы человечества.

На нью-йоркском аукционе был продан 10-дюймовый ноутбук Samsung 2008 за 1,3 млн долларов. Устройство работает на устаревшей Windows XP, однако, продавший его китайский художник Го О Донг, вложил туда свой особенный смысл – ноутбук символизирует самую страшную угрозу человечества, а именно – заражение сверхмощными вирусами, передает UBR со ссылкой на AFP.

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Компьютер заражен такими вредоносными программами, как I Love You 2000 года, Sobig (2003), MyDoom (2004), DarkTequila (2013), BlackEnergy (2015) и самым известным вирусом последних лет, программой-вымогателем WannaCry (2017).

Донг оценил нанесение ущерба миру этими программами в 95 млрд долларов.

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Перед продажей организаторы аукциона подчеркнули, что этот компьютер можно использовать только для исследовательских целей. Они отметили, что все желающие его купить подписали перед проведением аукциона соглашение, по которому обязались не иметь намерений использовать этот ноутбук для распространения вредоносного программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что полсотни миллионов долларов в биткойнах украли хакеры. Воровство в особо крупных размерах произошло благодаря фишинговой схеме в AdWords. Преступление раскрыл Департамент киберполиции Национальной полиции Украины с помощью компании Cisco.